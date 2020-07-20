GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, birÃ§ok kentte, otomobiller trafik tÄ±kanmasÄ±nÄ±n ve hava kirliliÄŸinin en Ã¶nemli nedeni olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, kent yaÅŸamÄ±nda ise en sorunlu etkinlik ise ulaÅŸÄ±m olarak deÄŸerlendiriliyor.ÂBisiklet zaman geÃ§tikÃ§e dÃ¼nyada yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± arasÄ±ndaki yerini alÄ±rken TÃ¼rkiye'de de hem talep hem de alanÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor.Â

Bisiklet EndÃ¼strisi DerneÄŸi (BÄ°SED) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Esat Emanet pandemiyle birlikte bisiklete olan talebin tahminlerin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken TÃ¼rkiyeâ€™nin en uzun bisiklet yolu, Hatay'da geÃ§tiÄŸimiz hafta aÃ§Ä±ldÄ±. TÃ¼m bu geliÅŸmeler olurken, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok bisiklet kullanÄ±lan Ã¼lkesi olan Hollanda'nÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ileceÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

DÃœNYANIN EN UZUNU

Hatay'Ä±n Arsuz-SamandaÄŸ ilÃ§elerini birbirine baÄŸlayan hem karayolu hem de bisiklet yolu geÃ§tiÄŸimiz hafta aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸla birlikte dÃ¼nya en uzun bisiklet yoluna sahip oldu. Hatay'da aÃ§Ä±lan yol 25 kilometre uzunluÄŸa sahip. Toplam 10,3 metre geniÅŸliÄŸinde olan yolun 8 metresi Ã§ift ÅŸerit olarak tasarlanÄ±rken geri kalan kÄ±sÄ±m tamamen bisiklet yolu olarak tasarlandÄ±. 2,3 metre geniÅŸlikte bisiklet yolu saÄŸlanÄ±rken, 25 kilometre uzunluÄŸuyla dÃ¼nyanÄ±n en uzun bisiklet yolu oldu.

TOPLAMDA DÃœNYA Ä°KÄ°NCÄ°SÄ° KONYA

Bisiklet talebi TÃ¼rkiye'de artÄ±ÅŸ yaÅŸarken, bisiklet yolu konusunda da dÃ¼nyayla yarÄ±ÅŸÄ±r bir durum sÃ¶z konusu. Bu illerden biri de Konya.

550 kilometre bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ bisiklet yolu olan Konya, New York'tan sonra dÃ¼nyanÄ±n en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci ÅŸehri konumunda. TÃœRKÄ°YE'DE 25 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° BÄ°SÄ°KLETE BÄ°NÄ°YOR

TÃ¼rkiye Bisiklet Federasyonu BaÅŸkanÄ± Erol KÃ¼Ã§Ã¼kbakÄ±rcÄ± bisiklete binen sayÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸu an ortalama 20 ila 25 milyon civarÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

DÃ¼zenli olarak gruplarla, spor olarak ve doÄŸa turlarÄ±na Ã§Ä±kan bisikletli sayÄ±sÄ± ise 2,5 milyon kiÅŸi. Yani bu dÃ¼zenli kullanÄ±mÄ±n 2,5 milyon olduÄŸunu gÃ¶sterir.

BAKAN KURUM DA AÃ‡IKLAMIÅžTI

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum da geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu CNN TÃ¼rk'te Hakan Ã‡elik'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ± projeleri olduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Bakan Kurum, "Edirne'den Hakkari'ye bisiklet yolu projemiz var. Konya ilk Ã¶rneÄŸini hazÄ±rladÄ±. 3 bin kilometre bisiklet ve 3 bin kilometre yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±k. Etaplar halinde tamamlayacaÄŸÄ±z. Projeyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir uÃ§tan bir uca gÃ¼venli gidilecek. Ä°stediÄŸi yerde duracak, dinlenecek" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulunmuÅŸtu.

Ä°STANBUL'DAKÄ° EN ÃœNLÃœ BÄ°SÄ°KLET ROTALARI

Caddebostan Sahili Bisiklet Parkuru

KadÄ±kÃ¶y-Pendik Sahili

Rumeli Feneri-Kilyos Sahili

OrtakÃ¶y-YenikÃ¶y Sahili

HaliÃ§-Balat Sahili Bisiklet Parkuru

BakÄ±rkÃ¶y-Zeytinburnu Sahili

Sirkeci-BakÄ±rkÃ¶y Sahili

Florya-YeÅŸilkÃ¶y Sahili Bisiklet Parkuru

BeÅŸiktaÅŸ-SarÄ±yer Sahili

Sarayburnu-YeÅŸilyurt Sahili

PolonezkÃ¶y

Adalar

Belgrad OrmanÄ±

Aydos OrmanÄ±

Koru ve KasÄ±rlar

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