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‘Türkiye hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor’
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Twitter’dan açıklama yapan Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: “İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.
Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.”
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