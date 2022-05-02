‘Güneş’te hedef ilk 3’e girmek

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Son yıllarda payı hızla artan güneş enerjisi yatırımlarıyla ilgili Türkiye de panel üretiminde yatırım hedeflerini belirledi. Bu kapsamda, 2023 yılına kadar panel üretim kapasitesinin toplamda 9 bin 110 megavata çıkarılması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3’e girmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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8 BİN MEGAVAT



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin 2014’te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştı. Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi mevcut. İlk sırada üretimin büyük bir kısmını yapan ve 124 bin megavat üretim kapasitesine sahip Çin yer alıyor. Çin’i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada 4’üncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin ardından da 7 bin 400 megavat üretim kapasitesiyle Malezya ve 5 bin 700 megavatlık üretim kapasitesiyle ABD geliyor. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat. Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa’da lider konumda. Türkiye’nin 2022 ve 2023’te yapacağı yatırımlarla güneşte kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkarması öngörülüyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücündeki payının artmasının enerji arz güvenliğinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydeden Dönmez, “Sadece kurulu gücümüzde yenilenebilirin payını arttırmak yetmiyor bunun teknolojisini de yerlileştirmek gerekiyor. İşte Türkiye bunu da başardı. Hem rüzgâr da hem de güneşte dünyada önemli üretici ülkelerden biri olduk ama bunlarla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİRİN PAYI YÜZDE 54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2002’de elektrikte 31 bin 846 megavat olan kurulu güç, bu yılın mart ayı sonu itibariyle 100 bin megavatı aştı. Bu arada, enerjide yenilenebilirin payı da giderek yükseldi. Özellikle son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2002’de yüzde 38 olan yenilenebilir enerjinin payı, yüzde 54’e yükselmiş oldu.

RÜZGÂRDA KURULU GÜÇ 11 BİN MEGAVAT

Başta Ege olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine yayılan rüzgâr enerjisinde kurulu güç, 10 bin 864 megavata ulaşarak 11 bin megavat sınırına yaklaştı. Rüzgârda da yerli ve milli ekipman çalışmaları devam ederken, rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanlarda da yerlilik oranı arttı. İlk olarak ‘kule’ üretimiyle başlayan yerli üretim, çeşitlenerek türbin üretimine kadar genişledi.