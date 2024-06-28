Türkiye gri listeden çıktı... Bakan Şimşek'ten "Başardık" mesajı

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Türkiye ekonomisindeki yapısal ve mali politika değişiklikleri küresel anlamda ses getirmeye devam ediyor.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele politikalarını koordine etmek ve değerlendirmekle görevli uluslararası kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi'gri listeden' çıkardığını duyurdu.

FATF, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejimini iyileştirmede önemli ilerleme kaydettiğini belirti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Singapur'a gitmişti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı paylaştı. Şimşek Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.

Başardık 🇹🇷 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

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KRİPTO PARALARA İLİŞKİN DÜZENLEME İÇEREN KANUN DA YASALAŞTI

Türkiye'nin Gri Liste'den çıkmasının koşullarından biri olan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık, varlık hizmet sağlayıcısı, platform tanımlaması yapıldı.

Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.



Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın,… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 28, 2024

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanlığı FATF kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamanın detayları şöyle:

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.



Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.



Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir.

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Türkiye’nin Gri Listeden Çıkarılmasına İlişkin

Basın Açıklaması ( 28 Haziran 2024) pic.twitter.com/dnf8LGYQok — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) June 28, 2024

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) internet sitesinde yer alan bilgilere göre FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde kuruldu.

FATF'nin toplam 40 üyesi bulunuyor. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF'e üye oldu. FATF faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli konularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor.

FATF, her yıl üç Genel Kurul toplantısı gerçekleştiriyor. Bu toplantılar genellikle Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yapılıyor. FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetlemekte ve değerlendirmekte.

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FATF, ülke raporunda tespit edilen eksiklikleri iki yılda bir yapılan güncelleştirme (Biennial Update) ve düzenli izleme (Regular Follow Up) ile takip ediyor.