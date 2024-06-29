Türkiye gri listeden çıktı

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FATF LİSTEDEN ÇIKARDI

TÜRKİYE, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden dün çıkarıldı. FATF Dönem Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye’nin gri listeden çıkarılan iki ülkeden biri olduğunu belirterek, “Türkiye kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını ve bu eylem planındaki tüm maddeleri ele aldığını teyit etti” dedi. Kumar, FATF Genel Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderdiğini belirterek, “FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika’nın çabalarının devam ettiğini ve sürdürülebilir olduğunu, bu değişiklikleri sürdürmek ve devam ettirmek için gerekli siyasi iradeyi gösterdiklerini tespit etti” dedi. Ülkelerin gri listeden çıkmasının hâlihazırda mükemmel bir sisteme sahip oldukları anlamına gelmediğini de kaydeden Kumar, “Bu ülkeler için yapılacak daha çok iş var. Tespit edilen zayıflıkları ele almaya devam etmeleri gerekecek” dedi.

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‘BAŞARDIK’ MESAJI

Türkiye’nin gri listeden çıktığının ilk haberini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek, resmi açıklama öncesi listeden çıkışı “Başardık” mesajıyla paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada FATF’ın dün yapılan toplantısında Türkiye’nin Bakan Şimşek tarafından temsil edildiği belirtilerek, “Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır” denildi. Açıklamada, Türkiye’nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürüteceği vurgulandı.

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KAYNAK GİRİŞİ HIZLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlanmış olan eylem planı sayesinde, Türkiye’nin listeden çıktığını belirterek, “uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk Lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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KARARLI MÜCADELE MESAJI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik olarak, suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Yerlikaya, Türkiye’nin FATF’ın gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından “Gri listeden çıktık” başlığıyla açıklama yaptı. Türkiye’nin listeden çıkmasında emeği olanlara teşekkür eden Yerlikaya, “Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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EK YÜKLER HAFİFLEYECEK

Gri listeden çıkması iş dünyasında da yankı uyandırdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını dile getirerek, “Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakışına olumlu yönde katkı sağlayacak bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak. Gri listeden çıkma, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı verecek. Bu gelişmeler ülke ekonomisinin büyümesini destekleyerek finansal istikrar için katkı sağlayacak” değerlendirmesini yaptı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da, “Önümüzdeki süreçte uluslararası arenadaki olumlu yansımaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek” dedi.

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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Listeden çıkarılmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak. Finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesini teşvik edecek” diye konuştu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy “Bu durum, Türkiye’nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomi ile etkileşimini ve entegrasyonunu artıracaktır” dedi.

BU SÜRECE NASIL GELİNDİ

TÜRKİYE 2021 yılında FATF’ın gri listesine alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılının sonlarından itibaren gri liste ile ilgili mesaj vermeye başladı. Türkiye FATF’ın 40 standardından 39’uyla uyumlu hale geldi. Geriye sadece kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme kalmıştı. FAFT mayıs ayında yerinde denetim yaptı. Bu teknik heyetin de olumlu rapor yazdığı biliniyordu. Son olarak kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme de FATF’ın genel kurulundan bir gün önce TBMM’den geçti. Böylece eksik kalmamıştı.

NOT ARTIŞI GELİR Mİ

TÜRKİYE’nin gri listeden çıkmasıyla birlikte not artışının gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor. 19 Temmuz’da Moody’s Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayımlayacak. Gri listeden çıkışın raporu olumlu etkileyebileceği tahminleri yapılıyordu.

GRİ LİSTE NEDİR

GRİ liste, FATF tarafından oluşturulan ve kara para aklama ile terörizmin finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ülkelerin yakın gözetim altında tutulduğu bir listeyi kapsar. Gri listede olmak en çok finansal sistemi olumsuz etkiliyor. Yabancı bankalar ve yatırımcılarla ilişkiler zorlaşıyor. Gri listedeki ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası otoriteler, kredi kuruluşları ve yatırımcılar açısından itibar kaybına uğrarken bu durum bankacılık işlemlerini de olumsuz etkiliyor. Gri listede yer alan ülkedeki dış ticaret ağı yüksek şirketler ekstra denetimler ve yükümlülüklerle karşılaşıyor.