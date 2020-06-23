Türkiye GDO’suz pamukta öne çıkacak

Hazırlanan “Ürün Masaları Haziran Ayı Bülteni”nde, Türkiye’nin dünyada GDO’suz pamuk üreten üç ülkeden biri ve en büyüğü olduğu belirtilerek, GDO’suz Türk pamuğunun, salgın koşullarında fırsatların faydaya dönüşmesinde etkin rol oynayacağını bildirildi. Ürün Masaları Haziran Ayı Bülteni’nde konuyla ilgili ayrıntılar özetle şöyle:

PANDEMİ FASULYEYİ ETKİLEDİ

Kuru fasulye: Kuru fasulyenin fiyatları pandemi kaynaklı talep artışına bağlı olarak yükselmeye başladı. Pandeminin ABD’de yaygınlaşmaya başlamasının ardından fiyatlarda ani yükseliş oldu.

Mercimek: Pandemide tüketiciler stoklanabilir ürünlere yöneldi.ve baklagillere olan talepte yoğun artışlar yaşandı. Ülkemizde diğer baklagil ürünleri gibi bir dönem düşüş yaşayan mercimek üretimi, yapılan destekleme ve proje uygulamaları ile göreceli bir artış göstermeye başladı

Buğday: Dünyada 2020-2021 sezonu için 2019-2020 tahminine göre, buğday üretimini 4 milyon ton artarak 766 milyon ton, buğday tüketimini 2 milyon ton artışla 750 milyon ton olacağını öngörmektedir.

3 ÜLKEDEN BİRİ

Pamuk: İçinde bulunduğumuz küresel salgın kamuoyu nezdinde doğal ürünlerin önemini hatırlatıp, gıdayla birlikte giyimde de doğal ve sağlıklı ürünlere yönelimi arttırdı. Bu bağlamda Türkiye dünyada GDO’suz pamuk üreten üç ülkeden (Türkiye, Yunanistan, İspanya) biri ve en büyüğü. GDO’suz Türk pamuğunun ve pamuklu tekstil ve hazır giyim ürünlerinin dünya genelinde tanınmasını ve bu bağlamda küresel nihai tüketiciler nezdinde fark edilmesini sağlamak suretiyle bu salgın koşullarında fırsatların faydaya dönüşmesinde etkin rol oynayacak. Yakalanan fırsatın faydaya dönüşmesinde pamukların yabancı maddelerden ari olması ve bütün tedarik zincirinde bu konuda gereken özenin gösterilmesi önem arz ediyor.

Patates-soğan: Patates ve soğanda ihracatın taze olarak yapılması yerine katma değeri yüksek olan dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak yapılması için teşvik edilmesi gerekiyor.”