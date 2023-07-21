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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması

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#Ekmek Fiyatı #Türkiye Fırıncılar Federasyonu #Halil İbrahim Balcı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanından ekmek fiyatı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 17:28

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin konuştu. Ekmeğe zam geleceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Balcı "Ekmeğin 210 gramı 7,5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla şu anda 10 lira söz konusu değildir ve bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibarıyla yoktur" dedi.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında ekmeğe zam geleceğine yönelik iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Ekmeğe zam geleceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Balcı, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlayacak olursanız 2022 yılının Mart ayında ekmeğin 7,5 lira olacağını, 2022 yılının Aralık ayında da 10 lira olacağını ifade ettiler. O zaman da söylemiştik. Bugün 2023 yılının Temmuz ayındayız. Ekmeğin 210 gramı 7,5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla şu anda 10 lira söz konusu değildir ve bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibarıyla yoktur. Un fiyatlarını gerek biz gerekse ilgili bakanlıklar yakından takip ediyoruz. Eğer un fiyatlarında aşırı bir artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıklar gerekli tedbirleri alacağını ve gerekli çalışmaları geçmişte olduğu yapacaklarını düşünüyorum. Unda gereksiz aşırı fiyat artışının önüne geçmek için ne yapılması gerekiyorsa, geçmişte nasıl müdahale edilirse, yine müdahale edileceğini düşünüyorum." dedi.

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"DÜŞÜK FİYATLA KALİTESİZ EKMEK ÜRETİRSENİZ BİR ANLAM İFADE ETMEZ"

Balcı, ekmeğin fiyatının en son 9 ay önce değiştiğini belirterek, "9 ay sonra yapılan yüzde 40 artışın çok makul seviyede olduğunu düşünüyoruz. Her zaman birinci önceliğimiz; hijyen ve sağlıklı ortamda ekmek üretmek, ikinci önceliğimiz kaliteli ekmek üretmek. Siz eğer düşük fiyatla kalitesiz ekmek üretirseniz; bir anlam ifade etmez. Siz ekmeği uygun satacağım diye iş yerindeki gerekli hijyen şartlarını sağlayamazsanız yine bir anlam ifade etmez. Üçüncü önceliğimiz de en makul seviyede vatandaşımızın uygun alabileceği fiyatta temel gıda maddesi olduğu için zorunlu tüketim normal ekmeğin fiyatını buna göre belirlemek. Bunu belirlerken de esnafın kesinlikle mağdur olmaması için makul bir fiyat artışı, ticaretle bunu sürdürebilmesi için makul olan en iyi fiyatı belirlemek olmuştur bugüne kadar" diye konuştu.

 

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#Ekmek Fiyatı #Türkiye Fırıncılar Federasyonu #Halil İbrahim Balcı