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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Türkiye Finans'ın tepe yönetiminde değişiklik

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Türkiye Finans'ın tepe yönetiminde değişiklik
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Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Wael Abdulaziz A. Raies oldu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, bankanın bir önceki dönem genel
müdürlüğünü yapan Wael Abdulaziz A. Raies devraldı. Raies’in ardından bankanın Genel Müdürlük görevine vekaleten Murat Akşam atanmıştı. 

2002 yılı itibarıyla The National Commercial Bank’ta (NCB) çeşitli üst düzey kademelerde görev alan ve Ekim 2016 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye Finans’ta Genel Müdürlük görevini yürüten Wael Abdulaziz A. Raies, Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra 1 Mart 2020 itibarıyla NCB’de Kurumsal Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

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