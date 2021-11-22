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Türkiye Enerji Zirvesi toplanıyor

#Fatih Dönmez#Enerji Zirvesi#TÜSİAD
Türkiye Enerji Zirvesi toplanıyor

ENERJİ fiyatlarının zirve yaptığı bir dönemde piyasaların geleceği Enerji Zirvesi’nde konuşulacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla toplanan zirvede, bu yıl ‘doğalgaz arama ve üretim yatırımları, elektrikli araçların geleceği, elektrik üretiminde dijitalleşme ve dağıtım’ gibi konularda oturumlar düzenlenecek.

Tüm paydaşları son 11 yıldır bir araya getiren zirve, bu yıl pandemi sonrası gerçekleşen ilk buluşma olacak. Bugün açılış konuşmalarının yapılacağı zirve kapsamında; “Türkiye elektrik piyasasında üretim, ticaret ve dağıtım; TÜSİAD özel oturumu, yeşil mutabakatın etkileri, Türkiye akaryakıt, doğalgaz ve LPG piyasası, Biyodizel Sanayi Derneği özel oturumu, elektrik depolama, dağıtım üretim ve dijitalleşme, kömürden elektrik üretimi ve kömür piyasaları, oturumları gerçekleşecek.

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#Fatih Dönmez#Enerji Zirvesi#TÜSİAD

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