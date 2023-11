'Türkiye E-İhracat Platformu'nu yakında hizmete alıyoruz'

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı, TİM ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) tarafından Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Ankara E-İhracat Zirvesi'ne katıldı. Bolat, Türkiye'nin Covid-19 pandemisinde sağlık krizini çok başarılı bir şekilde yönettiğini ve ekonomide bir daralma yaşamadığını belirterek, "2020'de Covid-19'un en sıkıntılı döneminde bile Türkiye ekonomisi yüzde 1,9 büyüdü. 2021'de yüzde 11,4, 2022'de de yüzde 5,5'lik bir büyüme kaydettik. Bu yıl da yaşadığımız acı ve yıkıcı Kahramanmaraş merkezli 11 vilayeti etkileyen deprem felaketine rağmen ilk 6 ay itibarıyla yüzde 3,9'luk bir büyümeyi başardık. İhracatta ülkemizin 2020'de mal ihracatı 169 milyar dolara gerilemişken, 2021'de 221 milyar dolar, 2022'de de 254 milyar dolar rakamına ulaşmayı başararak rekorları altüst eden ihracatçılarımız ve ülkemiz ekonomisi, bu yıl küresel talepteki aşırı durgunluktan dolayı yıla kötü başladı. Depremle beraber 6 milyar dolarlık ihracat kaybı ile karşı karşıya kaldı ama sonradan açılarak yılın ikinci yarısından itibaren temmuzdan bu yana her ay üzerine daha fazla rakamlar elde ederek ekim ayını 22,9 milyar dolarla kapatmayı başardık. Orta Vadeli Program'daki (OVP) yıllık 255 milyar dolar hedefini aşacağız. 3 yıl içerisinde 41 milyar dolardan bu yıl 100 milyar doların biraz üzerinde hizmet ihracatı rakamı ile bu yılı kapatacağız " dedi.



'DAHA BÜYÜK ALIM GÜCÜNE SAHİP MÜŞTERİLER EDİNMEK HEDEFİNDEYİZ'



Son dönemde dijital dönüşümle beraber e-ihracat sektörünün ortaya çıktığını aktaran Bolat, Türkiye olarak ekonomik ve yasal düzenleme yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Biz de ilgili kanuni düzenlemeleri çıkarıyoruz. Bu minvalde e-ihracat konusunda, İhracat Genel Müdürlüğümüz altında önemli bir yapılanmaya gittik. Bu yıl e-ihracata yönelik desteklerimizle alakalı yeni destek modülleri hazırladık. Türkiye'nin dünyada küresel bir ekonomi aktörü olduğunu göstermek, Türkiye ekonomisini ihracata dayalı büyüme ile güçlendirmek ve halkımızın refahını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden daha büyük alım gücüne sahip müşteriler edinmek hedefindeyiz. E-ihracatın toplam satışlara göre yüksek kar marjlı olması avantajından hep birlikte yararlanmamız lazım. Genç nüfusumuz, bilgi teknolojilerine yatkınlıklarıyla ve genç girişimcilerimiz, yeni teknolojilere hızla adapte olabilmeleriyle gelişmiş ülkelerle aramızdaki ekonomik gelişmişlik farkını kapatmamızda çok büyük rol oynayacaklar. Küçük, orta ölçekli işletmeler için de çok uzun yılların tecrübesi ve birikimleriyle büyük işletmeler karşısında rekabet güçlerini artırabilmeleri için e-ticaret sektörü çok büyük fırsatlar sunmakta. E-İhracat yapmak isteyenler de, büyük ölçekli ihracatçılarla aralarındaki farkı kapatmak için e-ihracattan faydalanabilirler" diye konuştu.



'FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI'



Geleneksel ihracat desteklerinde önemli revizyonlar yaptıklarını ve e-ihracat özelinde yeni destek paketleri hazırladıklarını kaydeden Bolat, "Tanıtım ve hızlı teslimat hususlarını dikkate alan ve her bir ülkenin özel şartlarını dikkate alan destek mekanizmaları oluşturduk. Hiç ihracat yapmayan KOBİ'lerin ürünlerini yurt dışına ihraç edebilmelerini sağlayacak destek paketlerini devreye alıyoruz. E-ticareti ve e-ihracatı desteklemek için Türkiye E-İhracat Platformu'nu yakında hizmete alıyoruz. İhracatçılarımızı dijital ortama taşımış olacağız. Yeni nesil teknolojilerin kullanılacağı milli B2B platformunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TİM ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bunun müjdesini bugün burada vermiş oluyoruz. Bunun fizibilite çalışması başlatıldı. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedefimize uygun bir platformla ihracatımızı e-ihracat kanallarında daha fazla artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.