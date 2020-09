Türkiye, dünya mobilya ihracatında 6 basamak birden yükseldi

Endüstriyel araştırma merkezi CSIL tarafından her yıl hazırlanan ve küresel mobilya sektörünü mercek altına alan rapor yayınlandı. Dünya Mobilya Görünümü başlıklı World Furniture Outlook 2020-2021 isimli rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. basamağa yükseldi.

Türkiye, önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Rapora göre, geçen yıl en yüksek mobilya ihracatını 53,9 milyar dolarla Çin gerçekleştirirken, onu 11,5 milyar dolarla Polonya, 11,4 milyar dolarla Almanya, 10,9 milyar dolarla Vietnam, 10,8 milyar dolarla İtalya, 4,7 milyar dolarla ABD, 3,7 milyar dolarla Kanada takip etti.



"KÜRESEL PAZARDAN HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA PAY ALIYORUZ"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye mobilya sektörünün globalleşme hikayesinin her geçen gün daha görünür olduğunu söyledi.

Küresel pazardan her geçen yıl daha fazla pay aldıklarını ve kendilerini daha çok kabul ettirdiklerini dile getiren Güleç, 2014'te küresel ihracat pazarında 21. sırada yer aldıklarını anımsattı.

Güleç, dünyaca saygınlığı kabul edilen CSIL araştırma merkezinin raporuna göre, 2014-2019 arasında 7 basamak yükselen Türkiye'nin son bir senede ise 6 sıra birden atladığının altını çizdi. CSIL'in mobilya araştırmaları konusunda uluslararası en saygın enstitü olduğunu aktaran Güleç, bu merkezin araştırmasında 6 basamak birden atlamanın çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.



"GERÇEK İHRACATIMIZ 3,5 MİLYAR DOLAR"

Ahmet Güleç, Türkiye'nin rakiplerine göre üretim ve ihracatta çok güçlü olduğunu belirterek, "2019'da bir önceki yıla göre ihracatımızı yüzde 12 artırdık. Birçok ülkenin ihracatı geriye giderken ve çok düşük oranlarda artarken biz çift hanelere yükseldik. Bu artış bize 6 basamak birden yükselişi getirdi." diye konuştu.

TÜİK VE Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Türkiye'nin 2019 mobilya ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını anımsatan Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak söz konusu uluslararası raporda ihracatımız 2 milyar 864 milyon dolar olarak gözüküyor. Bizim ihracatımızın bir kısmı demir ve demir dışı metaller ihracatçı birlikleri ile kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliklerinin rakamlarına yazılıyor. Gerçek ihracat rakamımızı burada tam gösteremiyoruz. 3,5 milyar doları gösterebilirsek 3,7 milyar dolarla yedinci sırada bulunan Kanada ile kıl payı bir fark kalacak. 4,7 milyar dolarla altıncı sırada bulunan ABD'ye de yaklaşmış olacağız."



"HAYAL GİBİ GÖRÜNEN İLK 5 HEDEFİMİZE ADIM ADIM YÜRÜYORUZ"

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, bu yıl mobilya ihracatındaki artış ve gerçek rakamın gösterilmesiyle Kanada'nın çok rahat geçilebileceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye ilk 5'teki Vietnam ve Polonya gibi ihracatta belirli pazarlara bağlı değil ve onlara göre büyük avantajları var. Fason üretimi olmayan, dünyaya kendi markalarını pazarlayan, tasarımda her geçen gün üzerine koyan, 180 ülkeye ihracat yapan, lojistik anlamda büyük avantajı bulunan, tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü maliyetiyle öne çıkan Türkiye ihracatta tam yol ilerlemektedir. ABD, Çin, Hindistan gibi ülkelere yoğunlaşarak, lojistik sistemleri kurarak ve tasarıma daha çok ağırlık vererek ihracat artışımızı ivmelendireceğiz."

Güleç, Türkiye'nin mobilya ihracatının Avrupa, ABD, yükselen Asya, büyüyen Afrika ve Türkiye cumhuriyetleri gibi hemen hemen tüm pazarlarda artış gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin mobilya üretiminin 1 Haziran'dan beri arttığını ve ek istihdama başladıklarını dile getiren Güleç, yıl sonunda ihracatta artış beklediklerini kaydetti.

Güleç, "Yeni lojistik merkezleriyle, tasarımla, alternatif ve hedef pazarlarla, daha yoğun tanıtım çalışmalarıyla 2023'te 10 milyar dolar ihracata ulaşacağız. 2014'te hayal gibi görünen, '2023'te mobilya ihracatında dünyanın ilk 5 ülkesi olma hedefimiz' yavaş yavaş somutlaşıyor." dedi.