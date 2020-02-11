Türkiye doğal gazda hub olmaya aday

Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi (hub) olma hedefinde önemli göstergelerden biri olan ihracatçı şirket sayısı, küresel ölçekli şirketlerin de katılımıyla artıyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son Kurul toplantısında, Norveçli enerji firması Equinor'un iştiraklerinden Danske Commodities'in başvurusunu kabul ederek, şirkete doğal gaz ihracat lisansı verilmesini kararlaştırdı.



Türkiye'den Bulgaristan'a boru hatlarıyla gaz ihraç etmeyi amaçlayan Danske Commodities'in başvurusunun onaylanmasıyla, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefiyle uyumlu olarak doğal gaz ihracat lisansı sahibi şirket sayısı 18'e ulaştı.



Geçen yıl temmuzda ABD'li Shell ve Aygaz da doğal gaz ihracat lisansı almıştı.



Equinor, iştiraki üzerinden aldığı son lisansla, sektörün perakende ve dağıtım (downstream) tarafında Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceğini göstermiş oldu.



Şirket, geçen hafta Trakya'da doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına devam etmeyeceğini açıklamıştı.



10-15 MİLYAR METREKÜP İHRACAT MÜMKÜN



EPDK yetkilileri, TürkAkım Boru Hattı'nın devreye alınması ve TransBalkan boru hattında Bulgaristan üzerinden doğal gaz ithalatı yapan şirketlerin TürkAkım üzerinden doğal gaz ithal etmeye başlamasıyla, ithalat giriş noktalarında daha fazla atıl kapasiteler oluştuğunu belirtti.



Bu noktalarda hem giriş yönlü spot boru gazı ithalatı hem de çıkış yönlü doğal gaz ihracatı yapılabilmesi amacıyla teknik ve hukuki çalışmaların devam ettiği bilgisini veren yetkililer, Avrupa ülkeleriyle sınır ötesi doğal gaz ticaretinin gelişmesi ve enterkoneksiyon imkanlarının artmasıyla birlikte, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine büyük oranda ulaşılmış olacağı değerlendirmesinde bulundu.



Yetkililer, ihracat çıkış noktalarındaki teknik ve hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yıllık 10 ila 15 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yapılmasının mümkün olacağını aktardı.



MARTTA SPOT BORU GAZI İTHALATI İÇİN TALEP ÇAĞRISI YAPILACAK



Öte yandan, ithalat tarafında, geçen yıl EPDK'nin yürürlüğe aldığı spot boru gazı ithalatı ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ithalatına imkan veren düzenlemelerin ilk uygulama sonuçlarının bu yıl içinde görülmesi bekleniyor.



EPDK tarafından Aralık 2019'dan bu yana spot boru gazı ithalatı için talep çağrıları yapılmaya başlandı. Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş noktasında günlük 2,9 milyon metreküp atıl kapasite miktarı için yapılan aylık ve çeyreklik dönem talep çağrılarına henüz kapasite teklifi yapılmadı. Şubat ayı için aynı giriş noktası ve aynı miktar için yapılan talep çağrısına 2 adet spot ithalat lisansı sahibi tarafından başvuru yapıldı ancak bu şirketler de 27 Ocak 2020 günü yapılan talep toplamada teklif vermedi.



EPDK tarafından mart ayı için ve sonraki aylar için spot boru gazı ithalatı talep çağrıları yapılmaya devam edilecek.