Türkiye destek ve yardımda birleşti

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam: Türkiye Finans, salgınla mücadeleye ayrılan kaynağı arttırarak 8 milyon TL’ye çıkardık.

PepsiCo: Risk altındaki ihtiyaç sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 milyon TL’yi aşan değerde temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacağz. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ulaşacak.

MÜSİAD Başkanı ve Kaanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan: Milli Dayanışma Kampanyası’na Kaanlar Şirketler Grubu olarak 1.5 milyon lira destek ile katılıyoruz.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına 1.1 milyon TL bağışta bulunuyoruz.

MSC Grubu: MSC, Asyaport, Medlog Lojistik, Medlog Gemicilik adına Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağladık.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ): Milli Dayanışma Kampanyası’na 500 bin TL ile katkı sağlıyoruz.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO): Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katarak kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarına Eskişehir İBİS otelinin kapılarını açıyoruz.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan: Sağlık kuruluşlarına Vestel ürünleriyle destek olduk. Riskli grupta yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kahraman sağlık çalışanlarına özel uygulamalar başlattık.

Modanisa: Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle tüm sağlık çalışanlarımızın salgınla kahramanca mücadelesine destek verebilmek için 200 bin maske bağışlıyoruz.

Arzum: Sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretimine başladık. Yüz koruyucu siper maske üretimi için Güneş Plastik ile beraber 10 bin yüz koruyucu siper maske üretimini kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ulaştıracağız.

Bereket Döner Üretim ve Satış Müdürü Ahmet Aksoy: Bereket Döner, olarak Kaanlar Şirketler Grubu, Undano Ekmek, Özgen Grup ve Saytad Baklavaları ile beraber 7 hastanemizin yoğun bakım servisi ile pandemi servislerine yemek hizmeti veriyoruz.