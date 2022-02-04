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Türkiye, dental sektöründe Çin'in yerini almak istiyor

#Dental#Fuar#Dubai
Türkiye, dental sektöründe Çinin yerini almak istiyor

Türk dental sektörü, bölgenin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ağız ve diş sağlığı ekipmaları olarak nitelendirilen Dubai AEEDC fuarına 36 firma ile katılarak damgasını vurdu.

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Dünya ticaretinde pandemi nedeniyle kartlar yeniden dağıtılırken, dental sektöründe Türkiye, dünyanın tedarikçi ülkesi olmaya aday. Türk pavilyonunun açılışını Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar yaptı. Uçar, "Tıbbi cihaz sektörü geçen yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu fuarda firmalarımızın toplamda 50 milyon dolarlık ihracat yapacağını öngörüyoruz. Hedef pazarlar Güneydoğu Asya, Afrika ve Hindistan" dedi.

Dünya ticaretinde pandemi nedeniyle kartların yeniden dağıtıldığını, tıbbi cihaz ve dental alanda ise Türkiye'nin dünyanın tedarikçi ülkesi olabileceğini söyleyen Uçar, "Tıbbi cihaz sektörü geçen yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu rakamın yüzde 10'u diş malzemeleri sektörüne ait. Özellikle pandemiden kaynaklı bir boşluk olduğu için fuarlar yapılamadı. Bu yıl o boşluğun kapanmasını bekliyoruz. Kırılan küresel tedarik zinciri nedeniyle bütün ülkeler alternatiflere yönelerek ülkelerinde üretmek ya da yakın coğrafyalardan mal temin etme ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla ülkemiz ihracatına katkısı açısından çok önemli bir etkinlik" dedi.
Gelecek yıl 50 firma ile fuara katılmayı hedeflediklerini söyleyen Uçar, "Diş malzemeleri sektörünün hacimsel büyüklüğü 1 milyar dolar düzeyinde. Bu yıl bu rakamı en az yüzde 10 yukarıya taşıma hedefimiz var. Katılımcı firmalarımızın fuar boyunca toplamda 25 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapacağını tahmin ediyoruz. Bu fuarı 26-29 Mayıs'ta İstanbul'da dünyanın dört bir yanından alıcıları ağırlayacağımız IDEX'in küçük bir provası olarak görüyoruz. Burada rekor bir katılım var. İstanbul'da da yabancı katılımı açısından aynı ivmeyi yakalamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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