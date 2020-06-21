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Ekonomi
Haber Giriş: 21.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Türkiye daima mazlumun yanında olacak’

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‘Türkiye daima mazlumun yanında olacak’
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Dünya Mülteciler Günü etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu: “Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.” Albayrak, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş konuşmalarından Türkiye’nin mültecilere yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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