Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan depremzedelere ücretsiz tren

Güncelleme Tarihi:

#TCDD#Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları#Deprem
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından depremzedelere ücretsiz tren
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 15:58

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), afetzedelerin deprem bölgesinden ücretsiz taşındığını duyurdu.

Haberin Devamı

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gün birlik olma zamanı! TCDD ailesi olarak afetzede vatandaşlarımızı trenlerimiz ile deprem bölgesinden ücretsiz taşıyoruz. En büyük gücümüz, dayanışma ruhumuz" denildi.

Paylaşımda yer alan görselde ise "Depremzede vatandaşlarımızın, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Gözden Kaçmasın

THY ve Pegasus deprem bölgesinden uçuşları ücretsiz yapıyorTHY ve Pegasus deprem bölgesinden uçuşları ücretsiz yapıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TCDD#Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi