Türkiye-Çin ticareti zirveye ulaşacak

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye’nin zengin mineral ürünleri, değerli metalleri ve tekstiliyle Çin’in geniş pazarını tamamladığını belirterek, “Türkiye ve Çin ticaretinin yeni bir zirveye ulaşması bekleniyor” dedi. Çin’in Türkiye üzerinden Ortadoğu ve Afrika’daki ticari işbirliğini daha da genişletebileceğini kaydeden Beşer, Hürriyet’e şunları kaydetti:

240 MİLYAR DOLAR

“Türkiye’nin 59 milyondan fazla internet kullanıcısı ve yüzde 72’lik bir internet penetrasyon oranı, dünya seviyesinden daha yüksek. Verilere göre Türkiye’nin e-ticaret potansiyeli 2021’de ise 240 milyar dolara ulaşacak. Salgın sonucunda tüketiciler internetten daha güvenli alışveriş yapma eğiliminde. Şu anda Türkiye’nin daha popüler e-ticaret platformları Alibaba yatırımlı Trendyol, eBay kontrolündeki Gitti Gidiyor, Amozon Türkiye, N11, Modanisa gibi sitelerle Türkiye güçlü bir dijital altyapıya ve geniş bir pazar erişimine sahip. Bu nedenle, Türkiye ile Çin ticareti dijital teknolojinin ekonomideki rolüne Türkiye-Çin temassız işlemlerinin gelişimine tam rol verilmelidir.

KURU DENGELER

İstanbul’un yeni havalimanı işletmecisi İGA ve havaalanı gümrüksüz mağazası UNFREE, Türkiye ile Çin arasında yerel para birimi yerleşiminde ürün inovasyonunda yeni bir sayfa açan bir WeChat ödeme işine imza attı. Çin ve Türkiye, RMB Anlaşması iki ülke arasındaki ticareti teşvik edebilir, iki ülke arasındaki karşılık gelen döviz rezervlerini artırabilir, döviz kurunu dengeleyebilir. Bu da şirketleri yerel para birimi swap işlemlerinde yer alan iki ülkenin kur kayıplarından korur.”

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