Türkiye çekim merkezi haline geldi

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2024’ün ilk 6 ayının Türkiye girişimcilik ekosisteminin dayanıklılığını ve dinamizmini tekrar kanıtlayan bir dönem olduğunu belirten Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren, “2024’ün ilk yarısında 235 yatırım turunda 587 milyon dolar yatırım yapılırken, bu rakamın 476 milyon doları ikinci çeyrekte gerçekleşti. 2024’ün ilk yarısında 235 yatırımın 12’sinde yabancı yatırımcılar yer aldı” dedi.

“Büyüme oranı, yatırım çeşitliliği ve stratejik hamlelerle, Türkiye yatırımcılar ve girişimciler için çekici bir merkez haline geldi” diyen Eren, “Yerel seçimlerin geride kalması ve belirsizliklerin azalması ile yatırımcıların iştahında artışı perçinlerken süregelen yüksek faiz ortamı da tam tersi etki yaratıyor. Öte yandan Türkiye geçtiğimiz haftalarda gri listesinden çıkarıldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe birden artırdı. Tüm bu etmenlere istinaden ilerleyen çeyrek için olumlu beklentilerimizi koruyoruz ve işlem sayısı ile işlem hacminde artış öngörüyoruz. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin 2024 yılını büyümeyle kapatacağını söylemek mümkün” şeklinde konuştu.