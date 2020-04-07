Türkiye büyümesini sürdürecek

Koronavirüs salgını etkisini günden güne arttırırken, ticaretten turizme, sağlık sektöründen ulaşıma kadar birçok sektörde ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Bu durum ülkelerin ekonomilerinde de derinden hissediliyor. Gelişmiş ülkenin çoğunun 2020’yi küçülme ile kapatacağı yönünde tahminler yapılıyor. Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye’de bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021 yılında ise yüzde 4.5’e ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Winslow, “Bu yılın ilk çeyreğinde, yani koronavirüs şoku öncesinde, Türk ekonomisi yüzde 6 seviyesinin üzerine çıktı. İkinci çeyrekte sert bir daralma bekliyoruz. Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle, üçüncü çeyrekte ise daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini öngörüyoruz. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz ki bu bizim değerlendirmemize göre sürdürülebilir bir büyüme oranıdır” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KÜÇÜLECEK

Fitch Ratings, geçen hafta yayımladığı ‘Küresel Ekonomik Görünüm’ güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1.9 daralmasının beklendiğini belirtmişti. 2020 yılında küresel resesyon beklentisine rağmen Türkiye’de yüzde 0.8 büyüme tahminine gerekçe olarak yılın başında özel banka kredileri ile görülen büyüme ivmesi ve düşük faiz ortamını gösteren Winslow,“Koronavirüs salgınının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİSTLER: TÜRKİYE AZ ETKİLENİR ASIL KAYBEDEN AVRUPA





Virtus Glocal yönetici ortağı İnanç Sözer: Kamu bankaları öncülüğünde reel sektörü destekleme için inisiyatifler alındı. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu tip durumlarda yangını söndürmek için gevşek parasal maliye ve finansal koşulları hayata sokabilmek önemli. Türkiye’de bunu koordineli olarak yapan bir siyasi irade bulunuyor. Aslında politika anlamında atılmış adımlar var. Ne yazık ki, Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın hızına henüz bürokrasi ve bankacılık kesiminin uyum sağlayamadığını görüyoruz.Bu krizde aslında kaybedenin Avrupa olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin jeostratejik konumu nedeniyle bu krizden en az etkilenen ülke olduğunu düşünüyorum.

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk: Artık ülkeler stratejik ve kritik ürünleri kendi toprakları içinde üretecek, bir nevi kendi yağıyla kavrulacak. Bu da küresel ticarette eskiden görülen yüksek büyümeleri göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Lojistikle birlikte düşük iş gücü ve ham madde sürekli taşınarak tüketicilere düşük nihai ürünler sunuldu. Bu noktadan sonra maliyetlerin belli miktarda artacağını düşünüyorum. Yeni dönemde merkez bankalarının ‘ne kadar parasal genişleme yaparsak yapalım enflasyon olmayacak’ ya da ‘kamu borçlarını çok rahat finanse ederiz’ yaklaşımlarından uzaklaşılacağını düşünüyorum. Dünyada kötü firmalar elenecek.