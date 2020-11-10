Pandeminin global üretim ve yatırım alanlarında getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Küresel şirketlerin üretim merkezlerini çeşitlendirmeye başladığı bu dönemde Türkiye büyük fırsatlara sahip. Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız” dedi.

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı SAHA EXPO’nun açılışına video konferans yöntemiyle katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuar sayesinde, sektörün sahip olduğu kabiliyetleri üç boyutlu modelleme ve interaktif animasyonlarla tüm dünyaya açtıklarını söyledi.







‘HIZ KESMEDEN DEVAM’

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek” diyen Varank şöyle devam etti: “Pandeminin, global üretim ve yatırım alanlarında getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Küresel şirketlerin, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye başladığı bu dönemde Türkiye büyük fırsatlara sahip. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için, kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım teşvik sistemimizde de son 1 senede önemli düzenlemelere imza attık. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız.” Koronavirüse rağmen Türk savunma sanayisinin hız kesmediğine dikkati çeken Varank, Türkiye’yi dünyada öne çıkaran inovatif işlere imza attıklarını, Ar-Ge ve Ür-Ge’ye harcanan yoğun emeğin sahada karşılığını fazlasıyla bulduğunu dile getirdi.

SAVUNMADA SIÇRAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine çizdiği vizyonla savunma sanayisinde büyük sıçrama gerçekleştirdiklerini belirten Varank, “Bizlere verdiği talimat, uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini kurmak oldu. SAHA İstanbul, bu hedefin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor” diye konuştu. Varank, SAHA İstanbul’da 551 firmanın aynı çatı altında bir araya geldiğini ifade ederek, kümelenme sayesinde, kamu-özel sektör ve üniversitenin, sadece birlikte çalışmakla yetinmeyip, ortak projeler geliştirmek için de gayret gösterdiklerini söyledi. Savunma sanayisinde 2000’lerde yüzde 20 olan yerlilik oranının bugün yüzde 70’lere ulaştığını vurgulayan Bakan Varank, “Sektörün geleceği ve tam bağımsızlık için, kritik bileşenlerde yüzde 100 yerlileşme şart. Bu noktada Bakanlık olarak tüm teşvik ve desteklerimizle, savunma sanayinin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BİRÇOK İLKE İMZA ATILDI

TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen programlarla bugüne kadar 813 savunma sanayisi projesine 5 milyar liraya yakın destek verdiklerini, bunun da önemli bir kısmının hibe olduğunu dile getiren Varank, şunları söyledi: “TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) 2000’li yıllardan itibaren geliştirdiği sistem seviyesi ürünleriyle birçok ilke imza attı. Ülkemizin ilk milli seyir füzesi (SOM), ilk güdüm kiti ailesi (Hassas Güdüm Kiti), ilk kanatlı güdüm kiti ve ilk nüfuz edici bombasını TÜBİTAK SAGE geliştirdi. Ayrıca ilk havadan hava füzelerimiz de şu an yine SAGE tarafından geliştiriliyor. Bu ayın sonunda testlerinin yapılmasını bekliyoruz. Bunlara ek olarak, alt sistem seviyesinde çalışmalarımız da sürüyor. Mühimmat sistemlerinin kalbi olan ısıl pili, küresel konumlama sistemi antenini, küresel konumlama sistemi alıcısı KAŞİF’i, ataletsel ölçüm birimi ATLAS’ı ve piroteknik sistemleri SAGE’de yerli ve milli olarak ürettik, yurtdışı bağımlılığını tamamen ortadan kaldırdık.”

3 MİLYAR DOLAR İHRACAT KAPASİTESİ

Savunma sanayisinin 2005-2020 yıllarında geçirdiği dönüşüme değinen Varank, “Dünyanın en fazla ciro yapan ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında hiç firmamız yokken, bu sene 7 firmamız listede. Toplamda 330 milyon dolar ihracat yapabiliyorken, 3 milyar doları aşan ihracat kapasitesine ulaştık. Yaklaşık 11 milyar dolarlık ciroya sahip sektörün Ar-Ge harcamaları da her geçen gün artıyor. Sadece teknopark firmaları ve Ar-Ge merkezlerinde yapılan harcamaların tutarı 12 milyar lirayı aştı” dedi. Varank, sektörün gelişimini destekleyen adımların elde edilen başarıdaki payını vurgulayarak, “8 senede, savunma alanında toplam yatırım tutarı 13 milyar lira olan 421 projeye teşvik belgesi verdik. Bu projeler sayesinde, 11 binden fazla istihdam oluştu” şeklinde konuştu.