Türkiye, Batı'ya 42 milyar dolarlık kara yolu ihracatı yapıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının sektöre etkisini değerlendirdi. Batı'ya yıllık 42 milyar dolar kara yolu ile yapılan ihracat olduğunu belirten Şener, bunun yüzde 60-70'ini Türk araçları, kalanını da yabancı araçların yaptığını bildirdi.

Şener, "Sürücülerimiz ile herhangi bir sorun yaşamadık. Sürücülerimiz, bir kabin içerisinde genelde izole hayat yaşayan ve genelde güvende olan arkadaşlar... Bu tedarik zincirinin kopmaması lazım. Batı, her ne olursa olsun hayat devam etsin istiyor. Çeşitli karantina yapan ülkeler varken, kendi haline bırakan ülkeler de var. İnşallah Türkiye de bunun üstesinden gelecek. Önce ülkemiz, sonra dünyaya odaklanıp minimum hasarla buradan çıkmaya çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.



"DOĞU, KORUNMA ODAKLI OLARAK KAPANDI"

Fatih Şener, dünya için taşımacılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun Batı, taşımanın önüne bir engel koymuyor. Bazı AB üyesi ülkeler, koronavirüsten dolayı genel olarak sokağa çıkma yasağı uygularken, taşımacılığa engel koymuyor. Çünkü bunlar gıda, ilaç, ham madde, belki maske ve koruyucu malzeme taşıyor. 'Koronavirüsün etkisi yaza kadar bitecek' deniliyor ama ciddi bir ekonomik kriz yaşanırsa bunun etkisi birkaç yazda bile temizlenemez. Dolayısıyla dünya, bir yandan bununla mücadele ederken, taşımacılığı serbest bırakıp önünü açarak ekonomik hasarın daha düşük kalmasını istiyor. Türkiye'nin Doğu'ya ticareti var. İran'dan Orta Asya ülkelerine gidiyordu. Koronavirüsten dolayı İran'a girişler durdu. İran üzerinden Orta Asya'ya giden trafik durdu doğal olarak... Kalan araçlarımızı 15-20 gündür getirmeye çalışıyoruz. Bir kısmı geldi, küçük bir kısmı kaldı. Bu trafiği Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden göndermeye çalışıyoruz. Orada Kazakistan kapılarını kapattı. Türkmenistan koronavirüs raporu istiyor. Azerbaycan trafiği durdurdu. Doğu, korunma odaklı olarak kapandı."



"ULUSLARARASI NAKLİYE TAŞIMASI YAPAN TIRLAR SOKAKTAN İZOLE ORTAMDADIR"

UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Şener, Türkiye'nin Batı ile ticaretini yaptığını belirterek, "Bu bir risk bizim için ama iş dünyası ve fabrikalar üretmek zorunda. Batı'da ürün bekleyen fabrika ve tüketiciler var. Biz bu taşımayı yapmak zorundayız. Demek ki aksamadan gidiyor. Uluslararası nakliye taşıması yapan tırlar sokaktan izole ortamdadır. Uçaktaki kabin memuru kadar riski yoktur." şeklinde konuştu.

Almanya'ya giden bir aracın, yaklaşık 14 gününün gidiş-geliş olmak üzere yolda geçtiğini, 2 gün Türkiye'de kaldığını belirterek, "AB, bu araçların geçişine hiçbir zorluk çıkarmayıp hızla mal dağıtıp, boşaltıp yük almalarına yardımcı oluyor. Türkiye'de de uluslararası nakliyecilere aynı bakılmalı, bu araçların hızla yükünü boşaltıp hızlı bir şekilde çıkmalarına kolaylık sağlanmalıdır." diye konuştu. Şener, şoförlerin tamamını bilgilendirip onlara hijyen malzemeleri dağıttıklarını da bildirdi.