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Ekonomi
Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Türkiye Avrupa'da birinci! Pandemiyle birlikte kilosu 300 TL'ye çıktı

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Türkiye Avrupa'da birinci! Pandemiyle birlikte kilosu 300 TL'ye çıktı
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Pandemiyle birlikte virüse karşı etkili besinler ve bağışıklık güçlendirici bitkiler en çok araştırılan ve talep gören konular arasında yer alıyor. Endemik bitki konusunda Avrupa'da lider olan Türkiye'de de özellikle ebegümeci ön planda. İlgiyle birlikte ebegümecinin de fiyatlarında artış yaşandı.

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı.

Salgında talep yağdı 1 yılda fiyatı yüzde 300 arttı
Salgında talep yağdı! 1 yılda fiyatı yüzde 300 arttı

Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, "Ebegümecinin virüs sebebi ile popülaritesi arttı. Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım. Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır" dedi.

Türkiye Avrupada birinci Pandemiyle birlikte kilosu 300 TLye çıktı

 TÜRKİYE, AVRUPA'DA BİRİNCİ

Endemik bitki türlerinin üretimi açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özkılıç, "Ebegümecinin yanı sıra kekik yağı satışları da bu dönemde arttı.

Sağlık sigortasına talep arttı
Sağlık sigortasına talep arttı

Fakat saf kekik yağı olması lazım. Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine ham madde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

Türkiye Avrupada birinci Pandemiyle birlikte kilosu 300 TLye çıktı

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