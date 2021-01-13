Türkiye Avrupa'da birinci! Pandemiyle birlikte kilosu 300 TL'ye çıktı

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı.

Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, "Ebegümecinin virüs sebebi ile popülaritesi arttı. Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım. Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır" dedi.

TÜRKİYE, AVRUPA'DA BİRİNCİ



Endemik bitki türlerinin üretimi açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özkılıç, "Ebegümecinin yanı sıra kekik yağı satışları da bu dönemde arttı.

Fakat saf kekik yağı olması lazım. Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine ham madde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.