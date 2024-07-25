Türkiye artık bir motosiklet pazarı... İlk altı ayda satışlar 565 bin adedi geçerek rekor kırdı

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Türkiye’de motosiklet satışları 2023 yılına kadar binek otomobil satışlarının çok altında kalırdı. Geçtiğimiz yılla birlikte ibre artık tersine döndü ve bu dönemde ilk kez otomobilden çok motosiklet satıldı. 2024 yılının ilk altı ayında ise fark iyice açıldı ve Türkiye artık tam anlamıyla bir motosiklet pazarı haline geldi. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) son verilerine göre 2024’ün ilk yarısında satılan motosiklet sayısı geçen yıla göre yüzde 32.7 artarak 565 bin 552 adetle rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde, binek otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 7.3 oranında artarak 462 bin 955 adet olarak gerçekleşti. Motosiklet pazarının bu yıl tarihinde ilk kez 1 milyon adedi aşarak toplamda 1.2 milyon adede ulaşması bekleniyor.

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ELEKTRİKLİ SATIŞLARI PATLADI

Raporda dikkat çeken veriler yalnızca bunlarla da sınırlı değil. İlk yarı sonuçlarına göre, motosiklet pazarının yüzde 60’ından fazlasını 125cc güce kadar olan motosikletler oluşturuyor. Ayrıca, elektrikli motosikletlere ilgi de çok büyük. İlk altı ayda satılan elektrikli motosiklet sayısı geçen yılki satışları neredeyse ikiye katlayarak 109 bin 708 adede ulaşırken, bu motosiklerin pazardan aldığı pay yüzde 19’u ulaşmış durumda. Aynı dönemde elektrikli otomobil satışları 39 bin 405 adetle binek otomobil pazarının yüzde 8.5’ini temsil ediyor.

OTOMOBİL ALAMAYAN İKİ TEKERE YÖNELİYOR

Motosiklet pazarındaki büyümenin altında birçok neden yatıyor. Bu nedenlerden birisi artık otomobil satın alma ve yürütme maliyetlerinin zorlaşması. Öyle ki, bugün Türkiye’de satılan en ekonomik otomatik vitesli sıfır km binek otomobil modeli Hyundai i10’nun fiyatı 925 bin TL’ye ulaşırken, yüksek güvenlik donanımları ve şehiriçinde yeterli bir motor gücüne sahip sıfır km scooter’lar 100-150 bin TL fiyat aralığında satın alınabiliyor. Hal böyle olunca otomobile ulşamakta zorlanan kişiler motosiklete yöneliyor.

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BÜYÜYEN PAZAR YATIRIM ÇEKİYOR

MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk ise pazarın büyümesinin yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığının altını çiziyor. Öztürk, “2015 yılından bu yana sektör temsilcileriyle birlikte sağlıklı ve güvenli bir pazar oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de meyvelerini almaya başladık. Pazardaki büyümenin temelleri 2015’te 50cc motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılmasının önünün açılmasıyla atıldı. Devamında geçen yıl 125cc için ehliyet alımı kolaylaştırıldı. Bu süreçte kayıtdışılığın önüne geçmek için de Bakanlık yetkilileriyle önemli çalışmalar içinde olduk. Türkiye’nin motosiklet potansiyeli anlatarak pazarın büyümesinin yatırımların önünü açacağını anlattık. Bugün geldiğimiz noktada arka arkaya yatırım kararları alınmaya başladı. Pazarın yılın geri kalanında yüzde 20 büyüyerek 1.2 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

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B SINIFI EHLİYETLE 125 CC ALINABİLİR

Yürürlükteki düzenlemeler 50 cc’ye kadar olan düşük güçtekş motosikletlerin ‘B’ sınıfı yani binek otomobil ehliyetiyle kullanılmasına imkân tanıyor. Ayrıca, geçen yıl 50 cc - 125 cc gücündeki motosikletler için de şartlar kolaylaştırıldı. Bu kapsamda, 125 cc’ye kadar olan motosiklet almak isteyenler (ticari faaliyetlerde kullanılacak motosikletler hariç) ehliyetini değiştirmeden, sürücü kurslarından yalnızca 4 saatlik eğitim alarak trafiğe çıkabiliyor. Motosiklet pazarının büyümesinde bu düzenlemeler de önemli rol oynuyor.

109 BİN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET SATILDI

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Ocak-haziran 2024 döneminde elektrikli motosiklet satışlarında da önemli bir artış yaşandı. Bu dönemde elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre neredeye iki kata yakın artarak 109 bin 708 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde satılan elektrikli motosiklet sayısı 63 bin 152 adetti. Sektör temsilcileri yıl sonuna kadar elektrikli motosiklet satışlarının 180 bin adedi geçebilece-ğini kaydediyor.

MOTOSİKLETTEN ÖNCE EKİPMAN ŞART

Motosikletler yapıları gereği trafik kazalarında daha fazla yaralanmaya yol açabiliyor. Bunun için motosiklet satın almadan önce koruma ekipmanı almak şart. Temmuz 2024 itibarıyla orta seviyede kaliteli ekipmanların yaklaşık fiyatları şu şekilde:

Kask 7.500 TL

Eldiven 2.500 TL

Ceket 3.500 TL

Pantolon 2.000 TL

Bel Koruma 1.800 TL

Botlar 4.000 TL

TOPLAM 21.300 TL

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EKONOMİK SINIFTA FİYATLAR NE KADAR

50 cc’ye kadar 50 - 75 bin TL

50-125 cc arası 80 - 170 bin TL

250 cc modeller 180 - 280 bin TL

BİLGİ NOTU

En ekonomik otomatik vitesli sıfır otomobil 925 bin TL’ye satılırken 100 bin TL’ye kaliteli bir scooter alabiliyor olmak iki tekerin cazibesini artırıyor.