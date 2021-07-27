Türkiye-ABD ilişkilerinde 'resmi enerji diyaloğu' önerisi

Türkiye ile ABD arasında enerji iş birliğinin geliştirilmesi için resmi bir diyalog kurulması önerilirken, Türkiye-ABD Enerji Diyaloğu ile enerji dönüşümü, LNG, yenilenebilir kaynaklar, enerji altyapısı ve üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatlarına odaklanılması amaçlanıyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde son dönemde enerji alanındaki iş birlikleri ve yatırımlar öne çıkıyor. Sektör temsilcileri mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için iki hükümet arasında resmi diyalog kurulması önerisini destekliyor.

Türkiye-ABD Enerji Diyaloğu ile enerji dönüşümü, LNG, yenilenebilir kaynaklar, enerji altyapısı ve üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatlarına odaklanılması hedefleniyor.

Söz konusu diyalog önerisinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın geçen hafta Washington'daki temaslarında gündeme geldiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ABD Ticaret Odasının organizasyonuyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar'ın iki ülke arasındaki enerji iş birliğini değerlendirdiği ifade ediliyor.

"ABD ENERJİ ENDÜSTRİSİ İLE TÜRK MAKAMLARI ARASINDA GÜÇLÜ BİR DİYALOG YAŞANIYOR"

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, AA muhabirine, Amerikan şirketlerinin hem yatırım projeleri hem de yerel şirketlerin destekçisi olarak Türkiye'nin enerji geleceğini güvence altına almada kritik bir rol oynamaya devam etmelerini beklediklerini söyledi.

Miel, "ABD enerji endüstrisi ile Türk makamları arasında LNG, yenilenebilir enerji kaynakları, teknolojiler ve bölgedeki son keşiflere ilişkin yeni projeler hakkında güçlü bir diyalog yaşanıyor." dedi.

ABD'li yatırımcıların Türkiye'nin Orta Doğu ve Orta Asya'dan Avrupa'ya bölgesel bir enerji geçiş merkezi olarak kritik altyapısıyla birlikte artan enerji talebine dikkatİ çektiğini belirten Miel, ülkenin Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya transferini kolaylaştırmada rol oynamaya da istekliği olduğunu ifade etti.

Miel, ABD firmaları için diğer fırsatlar arasında özellikle rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklara yatırımlar ve enerji dönüşümü konusunda Türk makamlarının devam eden çabaları ile Türkiye'nin Karadeniz'deki son gaz keşiflerinin ticarileştirilmesinin de yer aldığını dile getirdi.

Enerji sektöründe iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenlere değinen Miel, "ABD Ticaret Odasının ABD-Türkiye İş Konseyi, enerji alanında artan iş birliğine öncelik vermek için iki hükümet arasında kurulacak resmi bir ABD-Türkiye Enerji Diyaloğunu desteklemektedir." diye konuştu.

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