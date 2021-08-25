Türkiye, 40 firmayla devler liginde

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın açıkladığı listeye ilişkin değerlendirme yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Her geçen gün zorlaşan rekabet şartları ve daralan pazar bir tarafa, salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen bu yıl da ENR listesinde ilk üçte yer almayı başardık” yorumunda bulundu. Listede yer alan 40 firmadan 34’ünün TMB üyesi olduğuna işaret eden M. Erdal Eren “Önümüzdeki dönem için dünya ekonomisinde toparlanmayı destekleyecek büyük altyapı projelerinin hayata geçirilecek olması bize umut vermektedir. Bu nedenle salgın öncesinde ortaya koyduğumuz yurtdışında kısa vadede 20 milyar dolar büyüklüğünde yıllık yeni projeye ulaşma hedefimiz sürüyor” diye konuştu.

İLK 100’DE 7 FİRMA

Müteahhitlik firmalarının 2020 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2021 yılı listesinde ilk 250 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 40 oldu. ENR listesinde, Covid-19’un gölgesinde daralan uluslararası müteahhitlik pazarında, Türkiye’nin firma sayısı ile on yılı aşkın süredir Çin’in ardından koruduğu ikinciliğe ABD’nin 41 firma ile yükseldiği dikkat çekti. Uluslararası proje gelirlerine göre 2021 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Türk inşaat firmalarının elde ettikleri 18.3 milyar dolar tutarında gelir ile küresel pazardan yüzde 4.4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci oldu. ENR tarafından paylaşılan bilgilere göre uluslararası inşaat pazarı bir önceki yılki 473.1 milyar dolar seviyesinden, yüzde 11’lik daralma ile 420.4 milyar dolar seviyesine geriledi. Anılan daralmanın gerisinde ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün belirleyici etkisi yer aldı.







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