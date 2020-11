Türkiye 30 ülkenin de "geleceğine nefes" olacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dünya ölçeğinde farkındalık oluşturmak için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 30'a yakın ülkeyle birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirileceğini belirterek, "Dünyada bitkilerle bir lokasyonda oluşturulan en büyük desen rekorunu kırmayı planlıyoruz." dedi.



Karacabey, AA muhabirine, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.



Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin her yıl ortalama 300 milyon fidan diktiğini ifade eden Karacabey, özellikle 1946'dan bu yana yıllar itibarıyla hangi ilde, ne kadar alanda, kaç fidan dikildiğine yönelik bütün bilgilerin kayıt altına alındığını söyledi.



Karacabey, kurumun görevi olan fidan dikim çalışmalarında başta çocuklar olmak üzere her kesimden insanın bulunmasının tabiat bilincinin artırılması açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, Milli Ağaçlandırma Günü fikrinin de bu amaçla ortaya çıktığını bildirdi.



Geçen yıl ilki düzenlenen etkinlikte 11 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini ancak sayının 13 milyon 800 bini bulduğunu vurgulayan Karacabey, "Vatandaşlarımızın çok büyük ilgisiyle karşılaştık. 7'den 70'e çok geniş bir yelpazede, her meslekten insandan gelen bu ilgi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.



"GEÇEN YIL DİKİLEN FİDANLARDAN YÜZDE 95 BAŞARI SAĞLADIK"



Geçen yıl etkinlik kapsamında dikilen fidanların kuruduğuna ve yanlış zamanda dikildiğine ilişkin iddiaları anımsatan Karacabey, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.



Karacabey, fidan dikilmeden önce ekiplerin sahayla ilgili etüt çalışması yaptığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fidan dikilecek yerin toprağını kontrol ederiz, yapısına ilişkin analiz gerçekleştiririz, rakımına ve meteorolojik durumuna bakarız. Bütün bu verileri göz önünde bulundurarak oraya hangi fidanı dikeceğimize karar veririz. Fidanlar rastgele her yere dikilmez."



Ülke genelinde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 137 fidanlıkta ülkenin her bölgesine uygun fidan türlerinin yetiştirildiği bilgisini veren Karacabey, bu fidanlıklarda yıllık ortalama 350 milyon fidan üretildiğini ve yetiştirilen türlerin de o yıl ağaçlandırma yapılacak yere göre belirlendiğini anlattı.



Karacabey, geçen yılki etkinlikte kullanılan fidanların da bölgeler dikkate alınarak dağıtımının yapıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Kasım ayında fidan dikilemeyeceği iddiasının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Aksine 11 Kasım fidan dikimi için ideal bir tarihtir. Ağaçlandırma çalışması yapılan bir alanda 3 yıl boyunca fidan sayım tutanaklarıyla gözlem çalışması yapılır ve dikilen fidanların yüzde 80'i canlı kalabildiyse bu teknik olarak başarılı kabul edilir. Bu kapsamda geçen yıl ülke genelinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında diktiğimiz tüm fidanlarda sağladığımız başarı yüzde 95'tir. Bu çok büyük bir başarı."



"ÇOCUKLAR KENDİ FİDANLARINI YETİŞTİRECEK"



Söz konusu fidan dikme etkinliğinin bu yıl 81 il ve 922 ilçenin tamamında, vatandaşların kolay ulaşabilecekleri binden fazla noktada gerçekleştirileceğini ifade eden Karacabey, bu noktalara ilişkin bilgilerin "gelecegenefes.com" internet sitesinden öğrenilebileceğini bildirdi.



Karacabey, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine bu yıl farklı ülkelerin de katılacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:



"Dünya ölçeğinde bir farkındalık oluşturmak için bu yıl, bizimle ayın iklim kuşağında bulunan ve kasım ayında fidan dikiminin uygun olacağı 30'a yakın ülkeyle fidan dikimi yapacağız. Bu ülkelerden Azerbaycan, Malta, KKTC ve Bosna-Hersek ile Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanları seviyesinde canlı bağlantı kuracak ve eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştireceğiz. 15 ülkede Cumhurbaşkanı'mızın selamlama konuşması gösterilecek ve eş zamanlı etkinlik düzenlenecek. Aramızda saat farkı olan yaklaşık 10 ülkede de eş zamanlı olmasa da gündüz fidan dikim etkinliklerini kameraya çekip, burada gösterilmek üzere bize gönderecekler. Bu nedenle bu yılki etkinliğimizi 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla kutlayacağız."



Etkinlik kapsamında bu yıl 2 farklı sürprizlerinin olacağına işaret eden Karacabey, "Birincisi dünyada bitkilerle bir lokasyonda oluşturulan en büyük desen rekorunu kırmayı planlıyoruz. Detaylarını Cumhurbaşkanı'mız açıklayacak. İkincisi de Cumhurbaşkanı'mız iki çocuğumuza birer kap ve tohumlar verecek. Çocuklarımız bu tohumları fidana dönüştürerek gelecek yılki 11 Kasım'da toprakla buluşturacak. Türkiye'deki 81 il ve 922 ilçedeki tüm ilk ve orta okullarda bu uygulama yapılacak. Tohumlarımız ve saksılarımız il milli eğitim müdürlüklerine doğru yola çıktı, 12 milyon öğrenciye ulaşacak. Bunu her yıl tekrarlamak istiyoruz." dedi.



Karacabey, bu yıl ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 81 il ve KKTC'yi temsilen 82 fidanın, Atatürk'e duyulan şükran ve bağlılığın bir ifadesi olarak, Anıtkabir'in bahçesine dikileceğini sözlerine ekledi.