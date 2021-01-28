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GeriEkonomi Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

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Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 26 Ocak Salı günü, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Türkiye'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını duyurdu.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 26 Ocak Salı günkü Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini paylaştı.
Keskin iletisinde "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu." ifadelerini kullandı. 

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