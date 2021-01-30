Türkiye 16 milyon ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 69 azalışla 15 milyon 964 bin oldu.

GELİR AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 65.1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolara geriledi. Kişi başı ortalama harcama yine bir önceki yıla göre yüzde 14.4 artışla 762 dolar oldu.



RUSYA İLK SIRADA

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise; 2020 yılında 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile de Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Antalya’nın ikinci olduğu sıralamada, Edirne üçüncü, Muğla dördüncü ve Artvin beşinci sırada yer aldı.