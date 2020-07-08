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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.07.2020 - 08:21,Son Güncelleme:

Turkish Cargo'nun pazar payı arttı

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Turkish Cargo'nun pazar payı arttı
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Haziran ayında Turkish Cargo'nun dünya çapındaki payının yüzde 5'e ulaştığını söyledi.

Turkish Cargo'nun dünya pazar payı yüzde 5 seviyesine ulaştı. Şirketin pazar payı Mayıs ayında yüzde 4.4 seviyesinde bulunuyordu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yapıtğı paylaşımda "Turkish Cargo, bu zorlu zamanlarda sağlık ve umudu tüm dünyaya ulaştırdı." dedi.

Ekşi, "Yolcu uçaklarımız ile mevcut kargo filomuzu destekledik. Dünya pazar payımızı %5'e çıkardık. Havadaki her 20 kargodan 1'ini biz  taşıdık." şeklinde açıklamada bulundu.

Ekşi'nin tweeti şöyle:

 

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