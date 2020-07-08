Turkish Cargo'nun pazar payı arttı

Turkish Cargo'nun dünya pazar payı yüzde 5 seviyesine ulaştı. Şirketin pazar payı Mayıs ayında yüzde 4.4 seviyesinde bulunuyordu.



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yapıtğı paylaşımda "Turkish Cargo, bu zorlu zamanlarda sağlık ve umudu tüm dünyaya ulaştırdı." dedi.



Ekşi, "Yolcu uçaklarımız ile mevcut kargo filomuzu destekledik. Dünya pazar payımızı %5'e çıkardık. Havadaki her 20 kargodan 1'ini biz taşıdık." şeklinde açıklamada bulundu.

Ekşi'nin tweeti şöyle: