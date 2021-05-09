Turkish Cargo Münih’i uçuş ağına ekledi

Turkish Cargo, Frankfurt’tan sonra Almanya’nın ekonomi metropolü Münih’i de direkt kargo uçuşu yaptığı destinasyonların arasına ekledi. Almanya’nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih, otomotiv, elektronik, medikal ve biyoteknoloji gibi sektörlerin pazar liderlerine ev sahipliği yapıyor. Turkish Cargo, ‘IST-MUC-IST’ kargo seferlerinde ‘Airbus A330 F’ tipi geniş gövde kargo uçakları ile bölgede bulunan şirketlere ve lojistik hizmet sağlayıcılarına sunduğu güvenilir, hızlı ve direkt hava taşımacılığı ile Avrupa ve Orta Doğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünü güçlendirmeyi hedefliyor.

KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, “Uçuş ağımıza eklediğimiz bu yeni destinasyon ile birinci sınıf iş merkezi olan Münih’in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra pazarın lider ihracatçılarına global hava kargo markası olarak istikrarlı ve güvenilir bir işbirliği sunuyoruz. Turkish Cargo olarak yalnızca yaptığımız taşımalarla değil, ürettiğimiz fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine katkı sağladığımız sektörler ve yarattığımız büyük lojistik ekosistemle birlikte ülkemizin kalkınmasında ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolü kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

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