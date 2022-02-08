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Turkish Cargo Atatürk Havalimanı'na veda etti

#Türk Hava Yolları#Atatürk Havalimanı#İstanbul Havalimanı
Turkish Cargo Atatürk Havalimanına veda etti

İstanbul Havalimanı'ın açılmasıyla birlikte üç yıldır başta Turkish Cargo olmak üzere birçok hava kargo şirketinin operasyonlarını sürdürdüğü Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. İstanbul-Hartum seferiyle son kargo uçuşunu yapan Turkish Cargo, tüm operasyonları İstanbul Havalimanı'ndaki Mega Kargo Tesisi SMARTIST yapmaya başladı.

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İstanbul Havalimanı’nın Nisan 2019 tarihinde hizmete açılmasıyla birlikte Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonlarını ise Atatürk Havalimanı’nda sürdürmekteydi. Hava kargo şirketi, altyapısının tamamıyla hazır hale gelmesiyle birlikte, kargo uçağı faaliyetlerini de 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul Havalimanı’ndaki Mega Kargo Tesisine taşıdı.

İstanbul Havalimanı’nda tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan SMARTIST, tüm fazları tamamlandığında 340 bin metrekarelik alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış olacak.

Turkish Cargo Atatürk Havalimanına veda etti

Artırılmış Gerçeklik, Otomatik Depolama Sistemleri, Robotik Süreç Otomasyonu ve İnsansız Kara Araçları gibi akıllı teknolojiler ile donatılan tesis, operasyonel hız ve kalite noktasında Turkish Cargo’nun benzersiz hizmet kalitesini çok daha ileriye taşıyacak.

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HARTUM UÇUŞUYLA ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA ETTİLER

Turkish Cargo, TGS ve taşıyıcı firma üst düzey yöneticilerinin Atatürk Havalimanı’nda kurulan Geçiş Yönetim Merkezi’nden takip ettikleri ve 72 saat süren geçiş operasyonu 50 TIR ile 160 sefer gerçekleştirildi. TIR’ların 16 bin kilometre yol kat ettiği operasyonda,TGS ve Turkish Cargo’ya ait 80 farklı tipte 4 bin 125 ekipman Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşındı. Türk Hava Yolları’na 89 yıl boyunca ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’ndan son kez havalanan Turkish Cargo uçakları, yurtdışı rotasını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı’na indi. Taşınma sonrası Turkish Cargo, Airbus 330F uçağıyla gerçekleştirdiği TK6455 numaralı ISL-KRT (Atatürk Havalimanı – Hartum, Sudan) seferiyle Atatürk Havalimanı’na veda etti.

Turkish Cargo Atatürk Havalimanına veda etti

"YENİ YUVAMIZDAYIZ"

Taşınma süreci ile ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, “Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki hub’ımızda da çok ciddi bir operasyon yürüttük. Atatürk Havalimanı’nda kargo uçaklarımızın, İstanbul Havalimanı’nda ise yolcu uçaklarımız ve paxfre kapasitesini kullandık. Kargo uçaklarımızla 23 bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5 milyon tonu Atatürk Havalimanı’ndan, 1,8 milyon tonu ise İstanbul Havalimanı’ndan olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava kargo yükü taşıdık. Şimdi ise hizmet kalitemizden ödün vermeksizin “dualhub” olarak başarıyla sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetlerimizi, İstanbul Havalimanı’nda tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Türkiye’nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SMARTIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız” dedi.

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#Türk Hava Yolları#Atatürk Havalimanı#İstanbul Havalimanı

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