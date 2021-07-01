Turkish Cargo, 100 milyon doz Kovid-19 aşısını dünyanın birçok ülkesine taşıdı

Turkish Cargo, 100 milyon doz koronavirüs (Kovid-19) aşısını, dünyanın 35’ten fazla ülkesine ulaştırmayı başardı.



Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo güzel günlere dönüş için durmaksızın uçmaya ve pandemiyle mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.



Salgın döneminde, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı liderliğinde, daralan sektörün aksine büyümeyi başaran hava kargo markası aşı taşımalarında da önemli bir misyon üstleniyor.



Turkish Cargo, güçlü filosu, geniş uçuş ağı ve hizmet kalitesiyle 100 milyon doz Kovid-19 aşısını, dünyanın 35’ten fazla ülkesine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, salgının insan sağlığı için benzersiz tehditken Turkish Cargo'nun bununla mücadelede önemli bir şans olduğunu, uluslararası hava köprüleri sayesinde markalarının 100'den fazla ülkeye aşı taşıyabildiğini belirtti.



Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, "Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımayı ulaşarak güvenirliğini ortaya koymuştur. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'a çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



400'DEN FAZLA DESTİNASYONDA KÜRESEL BİR KORİDOR



Turkish Cargo, uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla üretim merkezlerinden geniş uçuş ağındaki varış noktalarına 250’den fazla uçuş ile 450 tona eş değer 100 milyon doz Kovid-19 aşısı taşıdı.



Hava kargo taşıyıcısı, Kovid-19 aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi kilit ve sertifikalı destinasyonlara ulaştırarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel bir koridor oluşturdu.



Özel kargo taşımalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Turkish Cargo, 7 farklı türde Kovid-19 aşısını, özel soğutma sistemlerine sahip konteynerlerde, korunaklı bir şekilde taşıyarak, farklı özelliklere sahip tüm aşılarda yetkinliğini kanıtladı.



İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarında pazar payını yüzde 7,5 seviyesine yükselten Turkish Cargo, pandemide sağlık taşımalarına öncelik vererek, soğuk hava deposu anlamında kapasitesini genişletti. Pasif ve aktif konteyner kapasitesini önemli ölçüde artırıldı.



Başarılı marka, özellikle gıda, yardım malzemesi, tıbbi ürünler ve medikal ekipmanlar gibi acil ihtiyaçların tüm dünyaya ulaştırılması, global ilaç tedarik zincirinin aksamaması adına iş süreçlerini aralıksız sürdürüyor.

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