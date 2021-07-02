Turkish Cargo 100 milyon doz aşı taşıdı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, salgının insan sağlığı için benzersiz tehditken Turkish Cargo’nun bununla mücadelede önemli bir şans olduğunu, uluslararası hava köprüleri sayesinde markalarının 100’den fazla ülkeye aşı taşıyabildiğini belirtti.

PAZAR PAYI ARTTI

Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, “Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin’den Brezilya’ya, Hindistan’dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımayı ulaşarak güvenirliğini ortaya koymuştur. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7.5’a çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAVADA KÜRESEL KORİDOR

Turkish Cargo, uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla üretim merkezlerinden geniş uçuş ağındaki varış noktalarına 250’den fazla uçuş ile 450 tona eş değer 100 milyon doz koronavirüs aşısı taşıdı. Hava kargo taşıyıcısı, aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi kilit ve sertifikalı destinasyonlara ulaştırarak, 400’den fazla destinasyon arasında küresel bir koridor oluşturdu.

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