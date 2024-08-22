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Turkcell'den hisse geri alımı

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#Turkcell#Hisse Geri Alımı#Borsa İstanbul
Turkcellden hisse geri alımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:28

Turkcell, dün Borsa İstanbul'da işlemler devam ederken 3 milyon adet hisseyi geri aldığını açıkladı.

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Turkcell, Borsa İstanbul'da hisse geri alımı yaptı. Dünkü işlemlerde 3 milyon adet hisse alım işlemi gerçekleştirdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 21 Ağustos 2024 tarihinde toplam 3 milyon adet hisse alım işlemi yapıldığı belirtildi.

EN YÜKSEK MİKTAR

Bu alım, programın başladığı tarihten bu yana en yüksek miktar oldu.

İşlemler ortalama 99,87 TL fiyat seviyesinde gerçekleşti. İşlemin toplam tutarı 299.595.008 TL oldu.

Açıklamada, "İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 20.895.205 adet pay 513.829.004 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0,95 seviyesindedir."

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#Turkcell#Hisse Geri Alımı#Borsa İstanbul

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