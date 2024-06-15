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Turkcell’den Bayramda Salla Kazan kampanyası ile 30 milyon GB internet hediye

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#Turkcell#Salla Kazan#Bayram
Turkcell’den Bayramda Salla Kazan kampanyası ile 30 milyon GB internet hediye
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 14:40

Turkcell, Salla Kazan kampanyası kapsamında Kurban Bayramı’nda müşterilerine toplam 30 milyon GB internet hediye ediyor. Bayramda sevdiklerinin yanında olamayan veya tatilde internetin keyfini çıkarmak isteyen Turkcell’liler, 16-19 Haziran tarihleri arasında Turkcell’in uygulaması üzerinden, ek Salla Kazan hakkı ile bu fırsattan yararlanabilecek.

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Turkcell’den 30’uncu yılında, en çok da Kurban Bayramı’nda sevdiklerinin yanında olamayanları sevindirecek bayram müjdesi. Bayrama özel ek Salla Kazan kampanyası ile toplam 30 milyon GB internet Turkcell’lileri bekliyor. 

Turkcell’liler, 16-19 Haziran tarihlerindeki bayram dönemine özel kampanya ile Turkcell uygulamasında yer alan Salla Kazan’a gelerek bu ek haktan faydalanabilecek ve hediyelerini alabilecek. Bu özel kampanyadan yararlanmak için tek yapmanız gereken App Store veya Google Play’den Turkcell uygulamasını indirerek Kurban Bayramı dönemine özel ek Salla Kazan kampanyasına katılmak. Turkcell’liler kazandıkları internet paketleriyle hem internetin tadını çıkaracak hem de bayram boyunca Turkcell’in ayrıcalıklarla dolu dünyasında doyasıya zaman geçirebilecek.

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#Turkcell#Salla Kazan#Bayram

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