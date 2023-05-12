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Turkcell'den açıklama: Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir

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#Turkcell#İletişim#Mesaj
Turkcellden açıklama: Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 14:19

Turkcell'den İstanbul'daki merkez çalışanlarına gönderdiği mesaja ilişkin açıklama geldi.

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Turkcell çalışanlarına gönderdiği mesaja ilişkin açıklama yaptı. Şirket "Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

 'Teknik altyapı çalışmaları' gerekçe gösterilerek çalışanların, ofis ve plazalara giriş yapamayacağı belirtilen mesaja yönelik açıklamada, "Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir. Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell'in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini, kötü niyetli erişimlerin engellemesini ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerini alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır. Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir" denildi.

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Yazılı yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur. Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir. Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell'in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini, kötü niyetli erişimlerin engellemesini ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerini alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır. Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir. Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir.”

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#Turkcell#İletişim#Mesaj

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