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Turkcell Ukrayna iştiraklerini sattı

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#Turkcell#Ukrayna#İştirak
Turkcell Ukrayna iştiraklerini sattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre telekomünikasyon şirketi Ukrayna varlıklarının NJJ’ye satışını tamamladı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Ukrayna iştiraklerinin NJJ Holding’e satışının 524 milyon dolarlık işlemle tamamlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamı, borçları ile birlikte NJJ Holding’e bağlı olan DVL Telecom’a satıldı. Nihai satış bedeli, şirketlerin bilançosu üzerinden yapılacak uyarlamalarla belirlenecek.

Açıklamada, “Şirketimizin 29 Aralık 2023 ve diğer ilgili tarihlerdeki açıklamaları çerçevesinde, Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamı, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom’a devredilmiştir. Şirketimizin bu bağlı ortaklıklarda payı kalmamıştır” denildi.

Ukrayna’nın üçüncü büyük cep telefonu şebekesini işleten Turkcell, bu ülkedeki varlıklarını NJJ’ye satmak için geçen yıl sonunda anlaşmıştı.

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#Turkcell#Ukrayna#İştirak

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