Turkcell Türk kaldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yüzde 26.2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell’in en büyük hissedarı olacak. TVF, böylece hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurtdışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk kez yatırım yapıyor. Hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen ve firmanın piyasa değeri ile performansına olumsuz yönde etki eden anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan satın almayla birlikte Turkcell’in ortaklık ve yönetim kurulu yapısı sade ve şeffaf hale gelecek. Turkcell Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da onaylanması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından sürecin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Günümüzde giderek artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte Turkcell’in pandemi sonrası dönemde daha da büyümesinin beklendiğine dikkat çeken TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, şunları söyledi: “Türkiye Varlık Fonu olarak birincil görevimiz, Türkiye’nin stratejik şirketlerine yatırım yapmak. Türkiye’nin lider dijital operatörü Turkcell’in bu potansiyelini en etkin şekilde ortaya koyması için bu yatırımı yapıyoruz. Yeni dönemde Turkcell’in performans odaklı yapısının ve kurumsal yönetişiminin daha da güçlü hale gelmesi için TVF olarak tüm desteğimizi sunacağız. Ülkemizin geleceği adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

'DEĞERİNE DEĞER KATACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun.”



SATIN ALMANIN ARDINDAN YENİ ORTAKLIK YAPISI NASIL OLACAK?







* TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

* Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

* LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

* Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

* Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.

* Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek.

* Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek.