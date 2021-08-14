Turkcell Genel Müdürü Erkan: Fiber sorunu artık çözülmeli

Turkcell, yılın ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını Borsa İstanbul’da şirketin borsalarda işlem görmeye başlamasının yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıda açıkladı.



Buna göre Turkcell, 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23.5 artışla 8.5 milyar TL gelir elde etti. Yılın ilk 6 ayında ise yüzde 20.6’lık büyüme kaydederek 16.3 milyar TL ciroya ulaştı. FAVÖK, ikinci çeyrekte grup bazında yüzde 22.7 artışla 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021’in yılın ikinci çeyreğinde 617 bin yeni müşteriye kazanan Turkcell, haziran sonu itibarıyla toplam 1.3 milyon yeni müşteriye ulaştığını bildirdi.

HEDEFLER REVİZE EDİLDİ

2021 sonu için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14.3 milyar TL civarında FAVÖK’ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettiklerini aktaran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

İNTERNETTE SON SIRALARDAYIZ

Toplantının önemli bir kısmını Türkiye’nin fiber konusundaki eksikliğine ayıran Erkan, “Türkiye’nin fibere ihtiyacı var. Ve burada doğtu olan tüm operatörlerin ortak hareket etmesi. Bizim rekabeti üst yapıda yapmamız, alt yapıda ortak hareket etmemiz şart. Bu bir memleket meselesi. Bu memleketin de daha çok dijitalleşmesi gerekiyor. Dünyada değişim gümbür gümbür geliyor. Ancak dünyada internet hızında son sıralardayız. Fiber altyapının yaygın olduğu ve evlere 250 metre kala bakır altyapının kullanıldığı belirtiliyor. Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Bu fiber değil. Tüm evlere baştan sona fiber götürmeliyiz” diye konuştu.

BU MEMLEKET MESELESİ

Türkiye’de minimum internet hızının bin megabitin üzerine çıkması gerektiğini söyleyen Erkan, “Baz istasyonlarına bakalım. Türkiye’de ortalama 150 bin baz istasyonu var. Tokyo’da bu sayı tam bir milyon. Bizde de 5G geldiğinde baz istasyonu sayısı 10 kat artacak. Ancak bugün bile baz istasyonlarının fiberle bağlanma oranı yüzde 35’lerde.1.5 milyon baz istasyonu olduğunda ne olacak? İstanbul’da fiber oranı hâlâ çok düşük. Hâlâ çoğu bölgede fiber yok. Bizim derdimiz memleket meselesi. Bu sorunların artık çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



BU ALANDAKİ İLK UNİCORN OLABİLİR

Paycell’in techfin alanında Türkiye’den çıkan ilk unicorn olacağına inandıklarını belirten Murat Erkan, “Paycell bizim göz bebeğimiz. Aktif kullanıcı sayımız 5.5 milyona ulaştı. Mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin neredeyse 2 katına ulaşarak 418 milyon TL oldu. Paycell Card üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 78 büyüdü. Paycell’de yanımıza bizi daha ileriye taşıyacak bir partner alabiliriz. Ancak Paycell’i satmayı düşünmüyoruz” dedi.

DRONECELL’İ BİRAZ YANLIŞ ANLATTIK

GEÇTİĞİMİZ yıllarda Turkcell ‘dronecell’ hizmetini duyurmuş ve afet bölgelerinde dronecell ile şebeke problemlerinin aşılacağından bahsetmişti. Ancak son zamanlarda gerçekleşen afetlerde şebeke problemleri mobil araç ve personellerle giderdi. Dronecell uygulamasının aynı anda binlerce kişinin şebeke problemini çözmekten ziyade daha çok şebekenin olmadığı küçük bir alanda, arama-kurtarma çalışmalarına destek verme gibi bir görevinin olduğunu belirten Erkan, “Burada uygulamayı biraz yanlış anlatmış olabiliriz ancak droneları kullandığımız yerler de oldu” dedi.

DİJİTAL SERVİSLER HIZLANDI

Paylaşılan bilgilere göre Turkcell dijital servisleri, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 32 artırdı ve 404 milyon TL’ye ulaştı. Bulut depolama ürünü lifebox,1 milyon ücretli kullanıcıyı aştı. TV+, yeni abone kazanımları ile Turkcell’in her 100 fiber müşterisinin 62’sine ulaştı. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP’te toplam 82 milyon indirme gerçekleşti.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın