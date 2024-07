Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: 5G teknolojisi 2026 yılında hazır olacak

Haberin Devamı

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye'deki genç nüfusumuz sayesinde günde 7 saat 6 dakika günlük internet kullanıyoruz. E-Devletle başlayan teknoloji dönüşümünü özel sektöre taşıyoruz.

Turkcell'de de biz kamuda yapılan dijital dönüşümleri özel sektöre ve KOBİ'lere yansıtmaya çalışıyoruz.

Biz kendimize bir teknoloji sağlayıcısı diyoruz. Bun uda çok başarılı bir ekiple yapıyoruz.

Turkcell'in 41 milyon kullanıcısı var. Bip (anlık mesajlaşma uygulaması) gibi, Fizy (müzik uygulaması) gibi, Paycell (ödeme altapısı) gibi, TV Plus gibi dijital servislerimiz var.

Turkcell'in en önemli görevlerinden biri Türkiye sınırları içinde veri güvenliğini sağlamak. Günümüzde anlık mesajlaşma e-maili geçti. Anlık mesajlaşma uygulamalarını dünyada da en çok kullanılan uygulama. Biz bunu milli güvenlik olarak ele alıyoruz. Kullanıcı sayıları gün be gün artıyor. Verilerin Türkiye'de kalması için Bip'in kullanılması önemli.

TOGG TEKNOLOJİSİNİ BİZ SAĞLIYORUZ

Bir yazılımın yapmış olduğu güncelleme nedeniyle o işletim sisteminin operasyonları devam ettirememesi olayı yaşandı. Tüm bilgisayar tekrar elle açılmak zorunda kaldı. Bu bize şunu gösterdi. Tek bir işletim sistemine bağımlı olmak. Alternatif bir işletim sistemi olsaydı. Son kullanıcı olarak her zaman dijital alternatifleri, kullanıcıların seçebilme hürriyeti olmalı.

Turkcell olarak her zaman varız. Bip'imizle, Fizzy'mizle olamaya devam edeceğiz.

Artık teknoloji akıllı ürünlere kayıyor. Otomobil, saat gibi ürünler akıllı hale geldi. 5G ile kapasite artırımı nedeniyle fiber altyapı önemli.

Turkcell yerli ve milli otomobil Togg'un paydaşlarından biri. Mobilite ekosistemi Turkcell için çok önemli. Biz bu arabalara eski nesil arabalardan farklı olarak bağlantı sağlıyoruz. Bunlar artık araç değil akıllı cihaz. Bunlar her gün güncelleme alıyorlar. Togg'un yüzde 23 sahibiyiz ve paydaşıyız ve teknolojisini biz sağlıyoruz.

5G'nin internet hızı açısından 4G'den farkı yok. Ancak 5G teknoloji uzaktan ameliyat, otonom sürüş gibi kabiliyetler için önemli. Özellikle araçlardaki sensörler ve lidar kameralar için bu teknoloji gerekli. 5G teknolojisi geldikten sonra otonom sürüşe doğru evrilmeye gideceğiz.

5G 2026'DA TÜRKİYE'DE HAZIR OLACAK

Türkiye'de 5G'nin 2025'te ihalesi yapılacak. 2026'da 5G'nin hazır olması gerekiyor. 5G verdiği zaman en hızlı 5G'yi biz vereceğiz.

Turkcell 11 Temmuz 2000 yılında hem İstanbul borsasına hem de New York borsasına kote oluyor. Bunun hisse alım satımında pozitif etkisi var. Hem İstanbul hem de New York borsalarına kote olan tek firmayız. Yatırımcılar açısından da güven oluşturuyor. Bu yıl 30. yılımızı kutlamak için New York borsasında gong töreni yaptık.

TÜKETTİĞİMİZ ENERJİNİN YÜZDE 65'İNİ ÜRETMEK İSTİYORUZ

Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 1'ini harcıyoruz. Bu yüzden 240 milyon dolarlık bir yatırımda 300 megawattlık bir güneş enerjisi santrali kuruyoruz. 2026'yılında hizmete alıyoruz. İzmir'de de 18 megawattlık rüzgar enerji santralimiz var. Bizim 2026'ya gelince tükettiğimiz enerjinin yüzde 65'ini kendimiz üretmek istiyoruz. 2030 yılına gelince net karbon emisyonu 0 olan bir şirket olmak istiyoruz. Biz sürdürülebilirlik konusunda 21 bin şirket arasında 346'ıncı sırayı alarak A notunu aldık. Biz bu sektörde A notunu alan tek şirketiz.

TÜRİYE'Yİ VERİ MERKEZİ ÜSSÜ YAPACAĞIZ

Turkcell olarak veri merkezi yatırımları yapıyoruz. 4Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmeciyiz. 4000'e yakın kullanıcımıza bulut ve veri merkezi hizmeti sağlıyoruz. Veri merkezi dediğimiz şey, depreme dayanıklı özel odalar. Biz bu odalara sizin sunucularınızı koyuyoruz. Buralarda elektrik kesilmiyor ve bu binalar özel olarak tasarlanıyor. Bu binaların güvenliği ve operasyon takibi uluslar arası kuruluşlar tarafından denetlenen binalar. Biz Türkiye'nin bir veri üssü yapmak istiyoruz. 4 tane veri merkezi kurduk. Biz bütün veri sistemleri Türkiye'ye getirebilirsek vatandaşlarımız kullanacağı internet hizmetleri daha az gecikme ile kullanabilecekler.

Biz veri ve siber güvenliği açısından savunma sanayine de en büyük desteği veriyoruz.

YAPAY ZEKA'DAN KORKMAMIZA GEREK YOK

Veri olmadan yapay zeka olmuyor. Veriye sahip olanlar daha kaliteli yapay zeka algoritmaları üretebiliyorlar. Yapay zekayı kullananlar kullanamayanların önüne geçecek. Herkesin yapay zekayı bilmesi gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak gerekiyor.

Yapay zeka tekrarlanabilir işleri iyi yapar. İçinde insan insiyatifi olmayan işleri çok iyi yapıyor. Küçük yapay zekalar belli işleri yapacak. Örneğin araba sürecek ya da çağrı merkezlerinde çağrıları yanıtlayacak. Ama her şeyi yapabilen yapay zekanın gelmesine daha var.

Yapay zekanın bilinç kazanma gibi bir şansı yok çünkü onu da biz yapıyoruz. Bilmediği şeyi öğrenmesi çok zor. İnsiyatif alma kısmında her zaman insan kontrolü olacağı için yapay zekadan korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanların yapay zeka ile haşır neşir olması önemli.

Gelirlerimizin 4'te birini yatırıma yönlendiriyoruz.

1500'e yakın AR-GE mühendisimiz var. Tüm uygulamalarımızda yeni yapay zeka teknolojilere veriyoruz.

AFETLER İÇİN YOL HARİTASI ÇIKARDIK

Depremden sonra biz AFAD'la beraber belli planlar gerçekleştirdik. Afetlere hazır hale gelmek için yol haritamızı çıkardık. Biz elektrik alt yapımıza yedeklik sağlamak için Enerji Bakanlığı ile görüşüyoruz. Biz hala kritik alt yapı olarak görülmüyoruz. Telekomünikasyon alt yapılarının da afet durumunda geçiş üstünlüğü için kritik alt yapı olarak görülmesi gerekiyor.

4 tane ana odağımızdan biri siber güvenlik. Verilerin korunmasının sağlanması gerekiyor. 7/24 siber güvenlik hizmetlerini takip eden özel bir ekibimiz var. Hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Akıllı fatura adında bir uygulama getirdik. Artık fatura aşımı yapınca size telefon açarak haberdar ediyoruz. Bu uygulama ile fatura detaylarını daha net görebilirsiniz.

Turkcell son 30 yılda 27 milyar dolarlık yatırım yaptı. A Milli Futbol takımı, Ampüte Milli Takımı ve Atletizm takımımızın sponsoruyuz.

Türkiye'de olimpiyatlar olursa teknolojik destek vermek konusunda alt yapımızla hazırız.

Baz istasyonları sağlık açısından bir sorun oluşturmuyor. Bu konuda bilimsel araştırmalar var. Baz istasyonlarına yakın olursanız teknolojiyi daha verimli kullanabilirsiniz.

Cep telefonu bir bilgisayara dönüştü. Bankacılık, sağlık gibi tüm işlemleri yapabildiğiniz bir alet oldu.

BİP İNTERNET KOTASINDAN TÜKETMİYOR

Mesajlaşma uygulaması Bip'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bip'te sınır yok istediğiniz kişiye kadar konferans yapabiliyorsunuz. Ayrıca HD kalitesinde görüntülü arama yapabiliyorsunuz. Üstelik Bip ile yaptığınız konuşmalar hem Türkiye'de hem de yurt dışında datanızdan yemiyor.