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Ekonomi
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkali-1’deki sondaj çalışmaları tamamlandı

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Türkali-1’deki sondaj çalışmaları tamamlandı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.

Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1’deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı. Fatih sondaj gemisi, 2 Kasım 2020’de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım’da başlamıştı.

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