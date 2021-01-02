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Ekonomi
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TürkAkım’ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

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TürkAkım’ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti
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Rus doğalgazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletecek TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın Sırbistan ayağı, düzenlenen törenle faaliyete geçirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Zabalj Belediyesine bağlı Gospodjinci’deki törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in yanı sıra İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic, Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Bocan Harcenko ve Sırp doğalgaz şirketi Srbijagas’ın CEO’su Dusan Bajatovic katıldı. Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek, projenin Sırbistan’ın sanayi ve ekonomisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ve Sırbistan halkının yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın, Sırbistan’a enerji alanında istikrar ve güvenlik sağladığını dile getiren Vucic, boru hattı üzerinden tedarik edilecek doğalgazın daha ucuza mal olacağının altını çizdi. Projenin Sırbistan’a yatırımları artıracağına dikkati çeken Vucic, doğal gazın Sırbistan üzerinden Macaristan ve Bosna Hersek’e ulaştırılacağını kaydetti. Bajatovic de faaliyete geçen boru hattı üzerinden gün içinde Sırbistan’a yaklaşık 6 milyon metreküp doğal gazın ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

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