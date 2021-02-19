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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

TürkAkım bakıma alınıyor

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TürkAkım bakıma alınıyor
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TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nda, 22-29 Haziran ve 12-27 Temmuz tarihlerinde planlı bakım-onarım çalışmaları yapılacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusunda, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı operatörleri Gazprom Export LLC (GPE) ve South Stream Transport BV (SSTTBV) ile varılan mutabakat çerçevesinde 22-29 Haziran tarihlerinde 7 gaz günü, 12-27 Temmuz tarihlerinde de 15 gaz günü olmak üzere planlı bakım-onarım çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Duyuruda, çalışmalar nedeniyle gaz günlerinde OS-1 Kıyıköy FMS giriş noktasından BOTAŞ iletim şebekesine doğal gaz teslimatı yapılmayacağı ifade edildi.

Bakım-onarım çalışmalarının yapılacağı dönemde söz konusu giriş noktasını ve ilgili transfer noktalarını kullanan taşıtan şirketlerinin, taşıma giriş miktarı bildirim değerlerini sıfır olarak oluşturmaları gerektiği kaydedilen duyuruda, bu çalışmalar süresince iletim şebekesi arz talep dengesinde herhangi bir olumsuzluk öngörülmediği belirtildi.

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