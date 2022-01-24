Türk-Yunan Ekonomi Komisyonu toplanıyor

Haberin Devamı

Toplantının açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias birer konşma yapacak. Bakan Ersoy, Atina’daki temaslarında Kikilias ve Kültür Bakanı Lina Mendoni ile de görüşecek. Bakan Ersoy, bugün ayrıca Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi de ziyaret edecek. Türk-Yunan Karma Ekonomi Komisyonu, 2000 yılında kurulmuştu. Geçen 22 yılda 4 toplantı gerçekleştiren komisyon, son olarak Ekim 2010’de bir araya gelmişti. Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla “pozitif gündeme” hız verilmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen yıl Mayıs ayındaki Atina ziyaretinde kararlaştırılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ile Frangoyiannis arasındaki görüşmelerde ise “pozitif gündem” çerçevesinde, işbirliği yapılabilecek 25 proje belirlenmişti.