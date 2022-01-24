Türk-Yunan Ekonomi Komisyonu toplanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Saatlerdir erişim sağlanamıyor Açıklama geldiSaatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi#Btcturk
Fatih Terim mesajlara ne cevap veriyor Trabzonspor sonrası başkanlık detayı...Fatih Terim mesajlara ne cevap veriyor? Trabzonspor sonrası başkanlık detayı...#Galatasaray
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Alt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyorAlt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyor!#Koronavirüs
72 yıldır böylesi görülmedi Boluda tarihi kar yağışı...72 yıldır böylesi görülmedi! Bolu'da tarihi kar yağışı...#Anadolu Otoyolu
Deniz sihirbaz değilDeniz sihirbaz değil!#Müsilaj
Ay görevi için milli roket hazırAy görevi için milli roket hazır#Hibrit
Belgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyorBelgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyor#Sezen Aksu
Hakaret özgürlük mü tutuklama adalet miHakaret özgürlük mü tutuklama adalet mi?#Sedef Kabaş
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa#Ayşe Dede
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldıkTamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'#Neslihan Atagül
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
Enis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdiEnis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdi#Enis Arıkan
HABERLEREkonomi Haberleri

Türk-Yunan Ekonomi Komisyonu toplanıyor

#Türkiye#Yunanistan#Ekonomi
Türk-Yunan Ekonomi Komisyonu toplanıyor

Türk-Yunan Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) 11 yıl 3 ay sonra, bugün Atina’da bir araya gelecek. İki ülke arasında ‘pozitif gündemin’ teşviki amacıyla turizm, ekonomi, kültür, ticaret, taşımacılık, çevre, sağlık ve telekomünikasyon gibi alanlarda işbirliğini hedefleyen komisyon toplantısında, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyiannis arasında işbirliği protokolü imzalanacak.

Haberin Devamı

Toplantının açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias birer konşma yapacak. Bakan Ersoy, Atina’daki temaslarında Kikilias ve Kültür Bakanı Lina Mendoni ile de görüşecek. Bakan Ersoy, bugün ayrıca Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi de ziyaret edecek. Türk-Yunan Karma Ekonomi Komisyonu, 2000 yılında kurulmuştu. Geçen 22 yılda 4 toplantı gerçekleştiren komisyon, son olarak Ekim 2010’de bir araya gelmişti. Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla “pozitif gündeme” hız verilmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen yıl Mayıs ayındaki Atina ziyaretinde kararlaştırılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ile Frangoyiannis arasındaki görüşmelerde ise “pozitif gündem” çerçevesinde, işbirliği yapılabilecek 25 proje belirlenmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Yunanistan#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe