1994’te Hiraş Ltd. Şti.’nin tescilli bir markası olarak Manisa’da kurulduklarını, dijital bilgilendirme sistemleri konusunda 26 yılık bir deneyime sahip olduklarını belirten Cletech ortaklarından Engin Kümüştekin, “Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi’ndeki 3 bin metre kare alana sahip fabrikamızda profesyonel ekibimiz ile son kullanıcı müşterilerimize dijital bilgilendirme projeleri, entegretör müşterilerimize ise dijital bilgilendirme kabinleri konusunda hizmet vermekteyiz. Kiosk, totem, dokunmatik ekranlar ve ödeme sistemlerinin üretimini, üretim süreçlerinin tamamını kendi bünyemizde takip ederek gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize anahtar teslimi projeler sunuyoruz. Metal işleme, form verme, boyahane, elektronik ve mekanik montaj ile üretimin her anını kontrol ederken, teknolojik gelişimleri çok yakından takip ederek yenilikçi çözümleri ürünlerimizle birleştiriyoruz” diye konuştu.

Cletech markasını dünya çapında bir marka haline getirdiklerini belirten Kümüştekin, “Özellikle Fransa, İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından 20 ye aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Uluslararası pazarda Cletech markası ile Türk ürünlerinin kalitesini ispatladık. Bu bizi Uzakdoğu mallarına göre daha avantajlı konuma getirdi. Katılmış olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda ürünlerimiz ve projelerimiz büyük ilgi görüyor. Bu durum sektörde markamızın gücünün oryaya koyuyor. İstikrarlı büyümemizi ve kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımızı sürdürerek doğru zamanda yurtdışında bir satış ofisi açacağız” dedi.

‘HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER’

İç ve dış mekanlarda kiosk, totem, dokunmatik masa ve ödeme sistemleri gibi standart ürünlerinin yanı sıra akıllı şehir sitemleri ve akıllı otobüs durakları gibi özel proje ve tasarımları da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kümüştekin, “Ürünlerimiz insan yaşamını kolaylaştıran ve özel şirketlere tüketiciye anında ulaşma imkanı sağlayan ürünlerdir. Hem özel sektör hem de kamu kurumları ürünlerimizi tercih ediyor” diye konuştu.

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