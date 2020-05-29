Türk ürünleri dünyaya ulaşacak

Türk ürünlerini çok kısa bir işlemle Katar, Bosna Hersek ve Kosova pazarına ulaştıran ePTTAVM, Avrupa ve Asya pazarında 30 ülkeye daha ulaşmak için düğmeye bastı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önceki gün yaptığı açıklamada e-ticareti özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üye olan firmaların, üyelik giderlerini yüzde 80 oranında destekleyeceklerini duyurmuştu. Yeni destek paketinin duyurulmasının ardından PTT’nin kamu iştiraki olan ePTTAVM de yurtdışı açılımını hızlandırdığını açıkladı.

ÜYE KOBİ SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Halihazırda Katar, Bosna Hersek ve Kosova pazarlarına ulaşıyoruz. KOBİ’lerimizi başta Ortadoğu olmak üzere Avrupa ve Asya’dan 30 ülkeye daha ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. 2012 yılında kurulan epttavm.com’un geçtiğimiz günlerde 8. yılını kutladığını belirten Çevikoğlu, sekiz yıllık süreçte 20 binin üzerinde KOBİ’yi Türkiye’nin her noktasına ulaştırdıklarını da ifade ederek, desteklerle ilgili şunları söyledi: “COVID-19 pandemisi sürecinde KOBİ satıcılarımızın ödemeleri erken yapılırken, komisyon oranları düşürüldü. KOBİ’lerimize kargo ve e-ticaret lojistik desteği de sağlanırken, tüm KOBİ’lerimizin ürünleri için reklam desteği verildi. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın evlerinden el emeği ile ürettikleri ürünler, engelsiz.epttavm.com üzerinden satışa sunuldu. Son 12 aylık verilere baktığımızda da tüketicilerin yüzde 80’i epttavm.com’a mobil cihazlardan erişirken, yıllık ziyaret sayısı 150 milyonu, üye sayımız ise 10 milyonu buldu. Platformumuzda aylık gerçekleştirilen işlem sayısı da 1 milyonu aşarken, platformdaki toplam 20 milyon ürün arasından aylık olarak tüketiciye ulaştırılan ürün sayımız da 2.5 milyonu aştı.”