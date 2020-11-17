‘Türk ürünleri dünyanın her yerinde olmayı hak ediyor’

Koronavirüs pandemisinin küresel ekonomiyi etkilemeye devam ettiğine işaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin de pek çok diğer ülke ile ikinci dalgayı yaşadığını aktardı. Pekcan, ülkenin gelişim ve kalkınması için üretim ve ihracatın devam etmek zorunda olduğunu belirterek, ihracatçıların büyük bir çabayla ticari faaliyetleri sürdürdüğünü, sanal ticaret heyetleriyle bu çabalara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferansla katılan Pekcan, mayıstan bu yana genel nitelikli olarak 12 ülkeyi kapsayan 10 farklı sanal heyet programı düzenlendiklerini bildirdi. Pekcan, Endonezya’ya yönelik söz konusu programın ise genel nitelikli olarak düzenlenen 11’inci sanal heyet programı olduğunu aktardı.



Sanal heyetlerin Türk ihracatçısının esnekliğini, dinamizmini, zorluk ve belirsizlikler karşısındaki çözümleme kabiliyetini gösterdiğinin altını çizen Pekcan, bugüne kadar sanal heyet ve faaliyetlere gösterilen ilginin memnun edici olduğunu ve yeni normalin parçası olarak sanal tanıtım faaliyetlerine devam edilebileceğini söyledi. Bakan Pekcan, Türkiye’nin ürünleriyle her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ettiğini aktararak, şunları kaydetti: “Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, işinsanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz. Kolay pazara herkes ihracatçı olur. Bizim bu zorluklara karşı ihracatımızı nereden nereye getirdiğimiz önemli. Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme

mücadelemizi sürdüreceğiz.”

‘OLUMSUZLUKLARI LEHİMİZE ÇEVİREBİLİRİZ’

Düzenlenen Sanal Ticaret Heyetine, makine, metal, kimya ve gıda gibi farklı sektörlerden katılım olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Ruhsar Pekcan, Endonezya ile ikili ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için müzakereleri devam eden Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (KEOA) sonuçlandırılmasına büyük önem verdiklerini bildirdi. Pekcan, Türkiye ile Endonezya arasında bir serbest ticaret alanı kuracak olan bu anlaşmanın müzakerelerine pandemi döneminde de sanal ortamda devam ettiklerini söyledi. Olumlu yönlerin yanı sıra tüm olumsuzlukların da burada masaya yatırıldığını bildiren Pekcan, “Olumsuzlukları nasıl lehimize çevirebileceğimizi değerlendirerek, bunları ticarete ve ihracat artışına çevirmek için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.