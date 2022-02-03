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Türk ürünleri Çinli tüketicilerle buluşacak

#Çin#Türk Ürünleri#E-Ticaret
Türk ürünleri Çinli tüketicilerle buluşacak

Türkiye, gelir bakımında en büyük iki e-ticaret platformundan birisi olan JD’nin davetiyle, Çin’de e-ticarete hazırlanıyor.

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Kısa sürede Çin’de siparişe açılacak Türk ürünleri, ilk aşamada PTT kargo ile İstanbul’da toplanarak Hong Kong’da Çinli e-ticaret devinin deposuna taşınacak. Buradan da Çinli tüketicilere ulaştırılacak.

Edinilen bilgiye göre, 2021 Mayıs ayında JD yetkilileri, Çin’deki Türk Büyükelçiliği ile temasa geçerek, 40 ülkenin dahil olduğu Ulusal Pavilyon Projesi’ne Türkiye’yi de davet etti. Büyükelçilik ve Ticaret Bakanlığı E-ticaret Dairesi ile yapılan görüşmeler sonrasında, Çinli e-ticaret platformunda Türk Pavilyonu açılması için PTT iştirak şirketi PttAVM.com koordinasyon görevini üstlendi. Hedef odaklı ürün ve firmalar belirlenerek, satışa açılabilir noktaya gelindi. Kısa süre içinde firmalarla son görüşmelerin yapılarak, Çin’de satışların başlaması planlandı. PTT Kargo’nun ürünleri İstanbul’da toplayarak, doğrudan Hong Kong’da Çinli JD’nin deposuna taşıması, buradan da Türk ürünlerin Çinli tüketiciyle buluşmak üzere dağıtımının yapılması hedeflendi. Projeyle ilgili bir süre önce Çin Büyükelçiliği, Ticaret Bakanlığı, TİM ve PttAVM.com ile bu platformda yer almak isteyen firma yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

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500 MİLYARLIK SATIŞ

2020 yılı verilerine göre JD’nin yıllık 500 milyar dolarlık işlem hacmine karşın, yıllık gelirinin 114 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Çin pazarına ilk olarak taşınması kolay, küçük ve iade oranı düşük ürünlerle giriş yapılacak. Türk Pavilyonu’nda kozmetik, kişisel bakım, aksesuvar, ev tekstili ve gıda gibi birçok kategoride ürün yer alacak. Ticaret Bakanlığı, Büyükelçilik, TİM ve JD tarafından desteklenen özel Türkiye mağazasında çok sayıda marka yer alacak. PttAVM.com’un koordinasyonu üstlenmesi sayesinde PTT’nin global lojistik gücü ile ürün göndermek kolaylaşacak. İlk etapta bazı ürünler gümrük vergisinden muaf olacak.

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#Çin#Türk Ürünleri#E-Ticaret

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