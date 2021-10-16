Türk TIR şoförleri Avrupa'daki ihtiyacı karşılamaya hazır

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Paşinyan sonunda pes etti Zengezur Koridoru açılıyorPaşinyan sonunda pes etti! 'Zengezur Koridoru' açılıyor#Zengezur Koridoru
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: Beşiktaş bu sezon...Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: 'Beşiktaş bu sezon...'#Beşiktaş
Bir günde 1.5 milyar dolar ihracat Ticaret Bakanı Muş duyurdu...Bir günde 1.5 milyar dolar ihracat! Ticaret Bakanı Muş duyurdu...#Mehmet Muş
Geçen sene dibi görmüştü, intikamıyla geri döndü Hızla yayılıyor...Geçen sene dibi görmüştü, intikamıyla geri döndü! Hızla yayılıyor...#Süper Grip
Korkunç detaylar ortaya çıktı Siyasileri kaçırma planı...Korkunç detaylar ortaya çıktı! Siyasileri kaçırma planı...#DHKP/C
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Dikkat çeken sonuçlar: Geçen yılı 3e katladıDikkat çeken sonuçlar: Geçen yılı 3'e katladı#Meteoroloji
Dünyadaki 5 şirketten biri Türkiyede yatırım planlıyorlarDünyadaki 5 şirketten biri! Türkiye'de yatırım planlıyorlar#Plazma
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA#Seyahat
Okuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti Öğretmen için karar verildiOkuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti! Öğretmen için karar verildi#Öğretmen
Avrupada görülmemiş skandal Onlarca kadın kendini yarı çıplak sokakta bulduAvrupa'da görülmemiş skandal! Onlarca kadın kendini yarı çıplak sokakta buldu#Belçika
Fakir biriyle aşk yaşarım... Ama ne kadar fakir'Fakir biriyle aşk yaşarım...' Ama ne kadar fakir? #Altın Fiyatları
Risk almaktan kaçınmalıyızRisk almaktan kaçınmalıyız#Dolunay
Oğuzhandan yeni sevgilisiyle ilk paylaşım Dikkat çeken detay...Oğuzhan'dan yeni sevgilisiyle ilk paylaşım! Dikkat çeken detay...#Oğuzhan Özyakup
HABERLEREkonomi Haberleri

Türk TIR şoförleri Avrupa'daki ihtiyacı karşılamaya hazır

#TIR#Şoför#Avrupa
Türk TIR şoförleri Avrupadaki ihtiyacı karşılamaya hazır

Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan "Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var. Güvenilir ve işinin ehli insanlarla biz bu işe talibiz" dedi.

Haberin Devamı

Kaplan AA muhabirine İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan tır şoförü eksikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Kaplan, "Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var." dedi.

Kaplan, güçlü bir Türk şoför camiasının olduğuna vurgu yaparak, güvenilir ve işinin ehli Türk şoförleriyle söz konusu talebi karşılamaya talip olduklarını söyledi.
İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Litvanya'daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 tane şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere'ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Bu garanti kapsamında zaten imzalar atıldığı zaman resmi olarak sıkıntıyı halletmiş olacağız. Yani bir şoför İngiltere’ye gidip de mağdur olmasın, sahipsiz olmasın."

Kaplan, 3 aylık kısa bir vizenin yurt dışına gitmek isteyen şoförler açısından mantıklı olmadığını ifade ederek, "3 aylık vize verildiğini duyduk. 3 aylık bir şey için biz yokuz. 3 ay, altı 6 ay olarak yokuz. Uzun dönem olursa biz varız." şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki şoför ihtiyacının Türk şoförler tarafından olumlu karşılandığına vurgu yapan Kaplan, "Türk şoförler yurt dışındaki talebi çok güzel karşılıyorlar. Gelir yüksek.Yurt içindeki talepte bir sıkıntı yok. Çünkü boşta olan şoförler de var." ifadesini kullandı.

İngilteredeki şoför sorunu Almanyaya da sıçrayabilir

İngiltere'deki şoför sorunu Almanya'ya da sıçrayabilir


Özellikle Litvanya'dan Türk şoförlerle ilgili talep olduğunu belirten Kaplan, "Türk şoförleri güvenilir, namuslu ve şerefli insan oldukları için Türk şoförlerini tercih ediyorlar. Çünkü bizim Türk şoförlerimiz ekmeğinin peşinde kullandıkları araca, yüke, her şeyi sahip çıkarlar. Yani Türk şoföründe hırsızlık olmaz." dedi.
Kaplan, uzun yol şoförlüğünü boşta gezen gençler tarafından değerlendirilmesi gereken bir meslek olduğunu ifade ederek, "Bazı gençlerimiz bugün boş geziyor. Bunları da bu kapsamda değerlendirmek isteriz. Değerlendirmemiz de iyi olacak. Herkes iş güç sahibi olacak. Bu konuda Türkiye'nin her bölgesinden bizi arıyorlar. Türkiye'den ciddi bir talep var. Gençlere tır şoförü olmayı tavsiye ediyorum. Gerekli ehliyeti alıp tır şoförü olsunlar." dedi.

Dernek olarak tır şoförü olmak isteyenlerin eğitilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve yakında bununla ilgili bir akademiyi de hayata geçireceklerini söyleyen Kaplan, vasıfsız olan bütün gençleri şoför yapmayı istediklerini belirtti.

Kaplan, akademi kapsamında tır şoförü olmak isteyenlere çok ciddi bir eğitim vereceklerine dikkati çekerek, "Yetişmiş insan gücü sağlayacağız. Hatası olan şoföre zaten belge vermeyeceğiz. Profesyonel yetiştireceğiz. Bir Avrupa'ya nasıl gidiliyor onu da videolarda göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Avrupa'ya çalışan bir tır şoförünün aylık ortalama 10-15 bin lira civarında para kazandığını belirten Kaplan, "Kendim 32 yıllık tır şoförü olduğum için biliyorum.Firma sahibi olan arkadaşlarımla da bire bir konuşuyorum. Kazançları söylüyorlar. Gayet güzel, mantıklı kazanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, gençlerin özellikle yabancı dil konusunda istekli olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Günde en az 10 kelime öğrensinler. Kendilerini yabancı dil konusunda geliştirsinler." dedi.

Haberin Devamı

 

"NAKLİYE DURMAYAN BİR SEKTÖR, SÜREKLİ YOLDA"

Haberin Devamı

Öte yandan tır şoförü Ergin Öztürk konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada özellikle salgın sürecinin nakliye sektörünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, "Nakliye sektörü durmayan bir sektör, sürekli yolda. Nakliye durduğu zaman aç kalırız." şeklinde konuştu.

Bir firmaya kendi aracıyla çalıştığını ve genellikle Yunanistan'a yük taşıdığını kaydeden Öztürk, Avrupa'da ortaya çıkan şoför eksikliğini gençlerin değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yeni yetişen gençler için bence bulunmaz bir Hint kumaşı. Yani bende şu anda 28, 30 yaşlarında olsam denemek amaçlı bende giderim 5 sene gidip, görmek isterim. Ne çıkacak neyle karşılaşacağız. Ama denemek amaçlı giderim.Gençler, Avrupa'yı bir görsün.Eğer mesleği olmayan ve okumayan gençler varsa eğer bu işe de hevesliyse ve yapacağım ben diyorlarsa yapabilirler." yorumunda bulundu.

İlgili Haberler:

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTAMemur alımları başladı! İşte ilanlarGörenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok
Haberle ilgili daha fazlası:
#TIR#Şoför#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım