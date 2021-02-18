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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk tershanesinden ‘elektrikli feribot’

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Türk tershanesinden ‘elektrikli feribot’
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Koloğlu Holding şirketlerinden Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm AŞ sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyan çevre dostu Bastø Electric NB42’yi Norveçli Bastø Fosen firmasına teslim etti.

600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan feribot, çıktığı deneme seyirlerinde uygulanan ekipman ve donanım testlerinden başarıyla geçti. Sefine Tersanesi Genel Müdürü Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu “İhracatta 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştık.

En büyük pazarımız olan Norveç için geliştirdiğimiz feribotların en önemli özelliği ‘çevre dostu’ olmaları. Yolcu feribotları arasında en yüksek batarya kapasiteli NB42, ülkenin en yoğun feribot rotası olan Moss-Horten bölgesinde hizmet verecek .

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